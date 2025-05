La Rioja, escenario de rodaje: El director riojano Luis Alberto Cabezón recorre escenarios de película

Logroño - Publicado el 22 may 2025, 16:32 - Actualizado 22 may 2025, 16:39

La Rioja como lugar de rodaje ofrece un sin fin de localizaciones y siempre ha sido escenario de película. Desde que Juan Antonio Bardem rodara en 1956 ‘Calle Mayor’, La Rioja ha acogido la grabación de numerosas películas, series, anuncios y documentales. Clásicos como es ‘El Sur’, rodada en Ezcaray y Logroño y estrenada en 1983.

En Nájera, Fuenmayor y Logroño, el argentino Federico Luppi rodó en 2004 su ópera prima ‘Pasos’. Uno de los rodajes más recientes dentro de los clásico fue el de ‘Los muertos no se tocan, nene’ en 2011. Basada en una novela de Rafael Azcona y dirigida por José Luis García Sánchez.

El rodaje de 'Un amor' de Isabel Coixet ha sido la última gran referencia. Pero el año 2024 tuvo otro gran momento de rodaje en La Rioja. ‘Divino remedio’, una comedia islandesa cuyo rodaje trae a La Rioja a sus protagonistas durante tres semanas, en localizaciones como Haro, San Millán de la Cogolla, Tricio Arenzana de Abajo o Cuzcurrita.

Pero, ¿hay más proyectos de este tipo para los próximos meses?. La respuesta es sí. De hecho, La Rioja volverá a ser telón de fondo de una película internacional. Una película italiana con el Camino de Santiago como pilar principal de la trama. Su título ‘Buen Camino’ y entre sus actores, dos nombres propios del cine italiano. Ya ha seleccionado entre sus escenarios el tramo de la Ruta Jacobea que discurre entre Los Arcos y Logroño.

El rodaje se llevará a cabo entre agosto y septiembre. Y claro, el grosso de las elecciones está hecha pero faltan cosas por decidir, como los figurantes. Su proceso de selección ya está en marcha. Se está a la busca de interesados también aquí en La Rioja.

Es evidente que no son pocos los proyectos cinematográficos que ponen su mirada, su foco, su cámara, en La Rioja. Y no solo tenemos testimonios gráficos que ponen en valor a La Rioja com set de rodaje, también hay 'testigos' literarios.

‘Encuadres. El cine en Logroño’ es una guía turística que da a conocer al ciudadano los escenarios de rodaje realizados en la ciudad de Logroño desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Su autor es el investigador cinematográfico Luis Alberto Cabezón.

Una relación de producciones cinematográficas y audiovisuales, de ficción y documental, que se han acercado a las calles, plazas, comercios e iglesias de Logroño para plasmar sus historias.

La original manera en la que se muestra esta historia audiovisual consiste en la fusión de fotografías actuales con los fotogramas de los escenarios cinematográficos de la ciudad de Logroño, en una bella síntesis visual del pasado y presente de nuestra ciudad en el cine.

Como director y productor cinematográfico, Luis Alberto Cuenca conoce a la perfección los enclaves que el cine ha elegido en La Rioja. En un principio, centrados en Logroño y, poco a poco, recorriendo La Rioja. Pone en valor a nuestra región porque "ofrece todo lo que se necesita, por sus paisajes, por su diversidad, por su comodidad... La Rioja se recorre fácilmente y resulta también más económico para una producción".

Además, "es evidente la repercusión económica que genera en La Rioja, desde el momento en el que llega el equipo de rodaje y se estable aquí hasta la imagen que se proyecta si se trata de producción nacional o internacional que se proyecta en el mundo o en una plataforma de televisión", explica en COPE Rioja.

El actor riojano Pepe Viyuela certifica estas afirmaciones en COPE. Asegura que "La Rioja es el escenario ideal para rodar una película".

"En La Rioja encuentras todos los ingredientes que necesita para trabajar a gusto, paisajes, infraestructuras, patrimonio cultural y arquitectónico; y lo más importante, en un rodaje se busca facilidad y aquí se rueda muy a gusto, porque la hospitalidad es una de las características que define a los riojanos", asegura. "La Rioja es un plató ideal", concluye Pepe Viyuela.