De la prisión de Logroño a la vida en libertad con Cáritas: "Sales con miedo te miran como un preso"

Hay más de 300 presos en la cárcel de Logroño cumpliendo condena. Muchos de ellos saldrán, más tarde o más temprano, y en la puerta esperándoles no habrá nadie.... Los motivos son muchos, algunos porque llevan demasiado tiempo dentro... porque su familia vive en otra ciudad y no pueden venir a buscarle, o porque simple y tristemente ya no tienen a nadie....

Cuando los presos están acercándose a su puesta en libertad definitiva, pasan al clasificado como tercer grado penitenciario, donde el objetivo es que la reinserción se haga de la forma más orgánica posible... Es decir, que, hayan pasado los años que hayan pasado, puedan adaptarse a su vida en libertad.

Los presos tienen varios grados penitenciarios y beneficios. Para que te hagas una idea, en algún momento de su condena tendrán derecho a salir de prisión si tienen a dónde ir, si tienen dónde quedarse... y muchos de ellos se ven en una situación en la que no pueden acceder a ese beneficicio porque no hay nadie fuera, en el exterior, que les acoja cuando salen de permiso.

En La Rioja, los presos de la cárcel de Logroño que empiezan a ver la luz al final de su condena, tienen un lugar al que acudir, un "hogar", el CEOSIC, un recurso de Cáritas. Se trata del Centro Educativo de Orientación y Seguimiento para la Inclusión Comunitaria.





COPE ha visitado este centro, ubicado en el barrio de la Estrella en Logroño. Es el centro donde los ex reclusos acuden para integrarse en la sociedad... Unos 300 reclusos han pasado por este centro desde 2008.

Kepa estuvo un año en la cárcel , él ha pasado ya su etapa en prisión y es de los últimos usuarios que se benefician de este programa de Cáritas.

Se emociona recordando en COPE cómo salió de la cárcel, "salía de prisión con muchos miedos pero cuando les vi aquí, en el Centro, con una sonrisa me sentí abrazado y protegido, de sentirte con miedo pasé a ver cercanía y ayuda, son un trampolín".

"Cuando sales estás un poco deshumanizado porque dentro de la cárcel el ambiente es tóxico, tienes incertidumbre y te encuentras con el rechazo social que nos da miedo porque parece que todo el mundo te mira pensando que has estado en al cárcel, te ve como un preso", relata emocionado.

Este Centro Educativo de Orientación y Seguimiento para la Inclusión Comunitaria de Caritas, es un hogar, es una casa donde viven con su salón, en sus habitaciones, tienen cocina ... Son una familia nos cuenta en COPE Paulino.

"Te levantas, desayunos todos juntos y después cada uno tiene su cometido en la casa, unos limpian, otros barren, hacen recados...". Así transcurre su día a día normalizado.

Kepa y Paulino, ya están en libertad, en esa casa. Por el centro pasa también todos los días Ismael. Él está en tercer grado, así que llega por las mañanas, participa en el programa de reinserción y vuelve a prisión para dormir.

"Aquí me ayudan a ubicarme, a encontrar trabajo". valora.





El centro está dedicado a acoger a los reclusos y exreclusoso para que su integración en la sociedad se realice de la mejor maner posible. Hasta 2008, los presos de la prisión salían en tercer grado cuando tenían dónde quedarse. Fue en ese momento cuando Cáritas se encontró con que nuchos de los presos no accedían a la semilibertad o, cuando veían cumplida su condena, salían con una mano delante y otra detrás.... El caldo de cultivo perfecto para la reincidencia.... Y fue en 2008 cuando Cáritas crea este centro, conocido entre los presos entonces como el 'Tren de La Estrella' porque ése es el objetivo: Ser un tren que te lleva del centro penitenciario a la sociedad.

Hacer de puente entre la cárcel y la reinserción total en sociedad. Al salir de la cárcel, su primer problema: no tienen dinero. Tienen derecho a cobrar un subsidio, pero para eso tienen que pasar dos meses. Ahí aparece Cáritas.

Solo uno de cada diez de los exreclusos que es atendido por Cáritas reincide. Es la prueba de que el sistema era necesario... y funciona. El ejemplo vivo de este proyecto de Cáritas tiene 77 años y ahora vive como un jubilado más, "feliz y tremendamente agradecido", relata en COPE.

"Es posible la reinserción total". Mari Paz Hernández es la responsable de integración social de la entidad ... Es una de las personas que les coge la mano en este regreso a la vida fuera de prisión.

"Lo primero que hacemos es darles un abrazo, decirles que ésta es su casa y que les vamos a ayudar a caminar para tener una vida normalizada, como cualquier otro".

Y en el centro penitenciario de Logroño nos encontramos con la labor de Juanjo, es el capellán desde el año 2019 ejerciendo su labor pastoral, implicado con el colectivo de presos. La labor más importante es estar allí, nos cuenta, en contacto con ellos, es "escucharles", que ellos puedan hablar tranquilamente, porque lo necesitan.

El Secretariado de Pastoral Penitenciaria es un organismo diocesano que, desde la Delegación Caritativa y Social, colabora con el Obispo en la coordinación e impulso de la acción pastoral y evangelizadora de los presos, sus familias y funcionarios de la prisión.

En la actualidad hay aproximadamente 310 reclusos, de ellos 20 son mujeres. Algunos presos están en régimen semi-abierto y otros terminan su condena portando una pulsera telemática.

La delegación del Secretariado de Pastoral Diocesana cuenta con 45 voluntarios para atenderles y acompañarles. Una compañía que es, sobre todo, escucha.

Pastoral Penitenciaria tiene unos objetivos muy claros: servir de puente, entre la cárcel y la sociedad, aproximando esta realidad tan desconocida pero también sensibilizar sobre la situación de estas personas.

Juan José Fuentes es el capellán de la cárcel de Logroño. Comenzó siendo voluntario, el testimonio de un preso le impresionó al punto de pensar que tuvo muy claro que quería ayudarles, que quería hacer algo por ellos.

Estar al lado de quien, en muchas ocasiones, está muy solo. Soledad por la falta de red familiar y de amigos pero también aislado por una sociedad que suele mirar hacia otro lado.