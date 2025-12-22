El obispo de La Rioja, Santos Montoya, invita a "acercarse al Belén" en su mensaje de Navidad: "De manera auténtica y comprometida con los demás"

El obispo Santos Montoya, de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, comparte su mensaje de Navidad 2025, invitando a acercarse al Belén y vivir las fiestas con fe, esperanza y solidaridad. Descubre cómo las bienaventuranzas nos guían para celebrar la Navidad con auténtico sentido cristiano.

El obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, ha compartido su mensaje navideño de 2025, invitando a reflexionar sobre el misterio del Belén y el significado profundo de la Navidad. En su mensaje, el Obispo de La Rioja, recuerda que "Dios descendió del cielo y se hizo uno de nosotros, ofreciendo su mano para guiarnos hacia la fe, la esperanza y la solidaridad".

El obispo enfatiza que el camino hacia el Belén se construye a través de la práctica de los valores de las bienaventuranzas, humildad, misericordia, pureza de corazón, búsqueda de la paz y la justicia, y fortaleza en la fe. Estos valores, según Montoya, "son los escalones que nos permiten acercarnos al misterio de la Navidad y vivirla de manera auténtica".

En palabras del obispo, “si ponemos estas enseñanzas en práctica, estaremos viviendo adecuadamente la Navidad”. Su mensaje subraya que "la Navidad no solo se celebra con luces y regalos, sino con acciones concretas que reflejen amor, compasión y solidaridad hacia los demás".

El obispo Santos Montoya concluye deseando a todos una feliz Navidad, invitando a las familias y a la comunidad a vivir estas fiestas con fe, esperanza y alegría compartida.

Transparencia, servicio y vida

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado oficialmente la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia en España correspondiente al ejercicio 2024. Este documento, elaborado con rigor técnico y espíritu de transparencia, ofrece una radiografía fiel de la presencia de la Iglesia en la sociedad española. Más allá de las cifras, la Memoria refleja el latido de una institución que, fiel al mandato evangélico, continúa siendo un pilar fundamental de cohesión social, custodia del patrimonio y transmisión de esperanza en todo el territorio nacional.

El informe detalla el destino de los recursos obtenidos a través de la Asignación Tributaria y otras fuentes de financiación, demostrando una gestión eficiente y austera que multiplica cada euro recibido en beneficio del bien común de todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes.

Una aportación decisiva al Estado del Bienestar

Los datos nacionales revelados en la Memoria 2024 ponen de manifiesto que la Iglesia Católica ahorra a las arcas del Estado miles de millones de euros anuales. Este ahorro se produce gracias a la inmensa red de centros educativos, sanitarios y asistenciales que la Iglesia sostiene en toda España.

La educación católica, elegida libremente por millones de familias, no solo garantiza una formación académica y humana de excelencia, sino que supone un alivio financiero crucial para el sistema público. Del mismo modo, la labor de la Iglesia en el ámbito de la salud y el acompañamiento a mayores y enfermos, a través de capellanías y centros sociosanitarios, evidencia una vocación de servicio que llega allí donde la administración a veces no alcanza.

El rostro de la caridad: La Iglesia junto a los vulnerables

En el corazón de la Memoria se encuentran los datos relativos a la actividad caritativa y asistencial. En un contexto social complejo, la Iglesia en España ha intensificado su labor como “hospital de campaña”. A través de instituciones como Cáritas, Manos Unidas y numerosas congregaciones religiosas, se ha atendido a millones de personas en riesgo de exclusión social.

El informe nacional desglosa la ayuda prestada en comedores sociales, centros de acogida para inmigrantes, programas de apoyo a la mujer y atención a las víctimas de la soledad no deseada. Estas cifras no son mera estadística, sino la traducción del amor cristiano en obras concretas, confirmando que la Iglesia es, hoy más que nunca, refugio y hogar para los desfavorecidos en todo el país.

Custodios de la historia y motor económico

Otro aspecto relevante que subraya la Memoria es el impacto del patrimonio cultural de la Iglesia en la economía española. La conservación y apertura al público de catedrales, monasterios y museos diocesanos genera un impacto directo en el Producto Interior Bruto (PIB) de España y sostiene miles de empleos directos e indirectos.

La Iglesia, consciente de su responsabilidad histórica, invierte ingentes recursos en el mantenimiento de este legado artístico, que no solo atrae turismo de calidad, sino que mantiene viva la identidad cultural y espiritual de los pueblos de España. El patrimonio religioso se revela así como un activo dinamizador de primer orden para la economía nacional.

La fuerza de la fe y la celebración

Finalmente, la Memoria da cuenta de la intensa actividad pastoral y celebrativa. La administración de los sacramentos —bautizos, comuniones, confirmaciones y matrimonios— y la vivencia de la fe en las miles de parroquias distribuidas por la geografía española siguen siendo el núcleo de la misión eclesial.

La alta participación en las celebraciones litúrgicas y la vitalidad de la piedad popular, manifestada en las celebraciones de Semana Santa y fiestas patronales a lo largo y ancho del país, demuestran que la fe católica sigue siendo un sustrato vivo que da sentido y esperanza a millones de españoles.Acceso a los documentos oficiales

Para profundizar en el detalle de las cuentas y la actividad realizada, ponemos a disposición de los fieles y de la sociedad riojana los documentos oficiales presentados por la Conferencia Episcopal Española:

