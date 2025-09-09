COPE
Podcasts
Logroño
Logroño

Novedades, inversiones y una visita real: Las claves del nuevo curso escolar en La Rioja

Más de 51.000 alumnos han regresado a las aulas en un año marcado por el refuerzo en asignaturas clave, el auge de la Formación Profesional y la inauguración de nuevas infraestructuras.

07/09/2022 Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El curso escolar 2022/2023 comienza este año con la implantación de la LOMLOE en los cursos impares y con la aplicación de la bajada de ratios de alumnos en las aulas de la región, que se implantará de manera progresiva durante los próximos años desde Educación Infantil. De esta manera, durante este curso académico se reduce el número de alumnos a 20 por clase en el segundo ciclo de Infantil (4 años). El curso también está marcado por el fin de las medidas contra el Covid-19. En el caso de la educación pública madrileña, los niños de Infantil y Primaria vuelven hoy a las aulas mientras que en la ESO, Bachillerato y FP, empiezan mañana, 8 de septiembre.SOCIEDAD Marta Fernández Jara - Europa Press
00:00
Descargar
Álvaro de los Ríos

Más de 51.000 alumnos riojanos han regresado hoy a las aulas para comenzar el curso 2025-2026,

Álvaro de los Ríos

Logroño - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Este martes, 9 de septiembre, más de 51.000 alumnos  regresan a las aulas de La Rioja para dar comienzo al curso 2025-2026, una cifra que se mantiene muy similar a la del año anterior. Junto a ellos, un total de 6.156 profesores acompañarán a los estudiantes en esta nueva etapa educativa, garantizando la calidad y la atención en los centros de la región.

Una apuesta decidida por la Formación Profesional

Uno de los aspectos más destacados de este inicio de curso es el notable crecimiento de la Formación Profesional (FP), que se perfila como la gran apuesta de futuro en la comunidad. El curso ha arrancado con 8.719 matriculados, y se prevé que en los próximos meses se superen los 9.000 alumnos, gracias al fuerte incremento registrado en los ciclos de grado medio. La oferta formativa es amplia y diversa, con 102 ciclos pertenecientes a 23 familias profesionales, que se desglosan en 43 de grado básico, 31 de grado medio, 10 de especialización y el resto de grado superior.

Nuevas infraestructuras y refuerzo académico

El curso ha comenzado, además, con importantes novedades en infraestructuras. Se ha inaugurado un nuevo centro en Rincón de Soto, que acogerá a 300 alumnos tras una inversión de 7 millones de euros. Asimismo, se ha llevado a cabo la unificación de los edificios de Infantil y Primaria en Santo Domingo de la Calzada, un proyecto en el que se han invertido 2,4 millones de euros. 

En el plano académico, este año ha entrado en vigor la actualización del decreto de convivencia y se han reforzado las horas lectivas en la ESO en Lengua y Matemáticas, dos asignaturas consideradas fundamentales.

Colegio Rural Agrupado Oja-Tirón

Colegio Rural Agrupado Oja-Tirón

Apoyo a las familias y estabilidad del profesorado

Los recursos destinados a apoyar a las familias han sido una prioridad. Se han mantenido los 3,1 millones de euros para becas de comedor y 1,5 millones para la gratuidad de los libros de texto, una medida que beneficiará a 27.580 alumnos. 

A estas ayudas se suman otras específicas para primero y segundo de Primaria, así como 12 millones destinados al bono infantil para la etapa de cero a tres años y el mantenimiento de la cuantía del cheque Bachillerato. 

En cuanto al profesorado, 4.715 docentes pertenecen a la red pública y 1.441 a la concertada. La plantilla cuenta con unos 500 interinos, cerca del 10% del total. Para seguir reduciendo esta tasa, la oferta de empleo público permitirá consolidar 120 plazas

Las ratios de alumnos por aula se mantienen estables, y en algunos centros incluso han descendido, lo que ha permitido reforzar líneas educativas.

Inauguración nacional con visita real

Como broche de oro para este inicio de curso, La Rioja se convertirá en el escenario de la inauguración nacional del curso académico. El acto contará con la visita de la reina Letizia y tendrá lugar el próximo día 12 en la nueva infraestructura de Rincón de Soto.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LOGROÑO

COPE LOGROÑO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 9 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking