Las ventajas y desafíos de un maestro en una escuela rural de La Rioja: "Por bandera"

Más de 51.000 alumnos comienzan mañana el nuevo curso escolar 2025/2026, con más horas lectivas de Lengua y Matemáticas en ESO y un nuevo Decreto de Convivencia que refuerza la autoridad del docente.

La cifra de alumnado se mantiene estable con un ligero descenso en Infantil y Primaria, así como un incremento en Formación Profesional.

ser docente en un cra de la rioja: nuevas incorporaciones para el curso escolar 2025/2026

COPE Rioja te cuenta cómo comienza el curso escolar en la escuela rural. 1.400 riojanos acudirán este curso a un aula en un CRA. 25 docentes se incorporan en este curso escolar 2025/2026 a los once Centros Rurales Agrupados de La Rioja.

Estos nuevos profesores preparan el curso académico de un modo especial por las características concretas que tiene un centro escolar en el ámbito rural.

Por ello, han participado en una jornada formativa de acogida de nuevos docentes en los once Centros Rurales Agrupados (CRA), organizada por la consejería de Educación y Empleo del Gobierno riojano. Y es que, estos profesores tienen que conocer la organización, funcionamiento y metodología didáctica propia de las escuelas rurales.

COPE Colegio Rural Agrupado Cuatro Villas

los testimonios de dos nuevas docentes en los cra de la rioja

Leire Ortiz se incorpora como maestra al CRA Entrevalles que reúne a los alumnos de Badarán, Anguiano, San Millán de la Cogolla y Viniegra de Abajo. Explica en COPE cómo se ha preparado y qué tienen de especial estas aulas rurales.

Explica en COPE cómo se ha preparado y qué tienen de especial estas aulas rurales. ""Estoy muy contenta, este es mi destino definitivo que yo elegí". "Es una docencia multinivel, trabajas más con el entorno que dentro del aula y abarca todos los aspectos de los niños", explica.

CRA ENTREVALLES CRA ENTREVALLES

July Fernanda Lozano también se incorpora a la escuela rural. En su caso, en el CRA Alhama que reúne a alumnos de Aguilar, Cervera y Valverde. Asegura que su motivación en este comienzo de curso todavía es mayor porque valora mucho el intenso contacto que tendrá con sus alumnos. "Es un entorno muy familiar y tenemos la suerte de tener a compañeras que llevan aquí años y tienen mucha experiencia, nos están explicando y guiando", explica en COPE.

Mercedes garijo, la voz de la experiencia en la escuela rural

Ellas son los rostros nuevos en esos centros escolares rurales pero también seguirán al pie del cañón los maestros que llevan años en estos colegios, son la voz de la experiencia. Mercedes Garijo es maestra en el CRA Alhama. Valora en COPE las principales ventajas de un docente en la escuela rural y también recuerda los grandes desafíos. "Somos el punto de referencia a nivel familiar, mucho más cercano y compartido que en una gran ciudad y trabajamos con una ratio muy inferior; la mayor inquietud que puede encontrarse un docente nuevo es compartir en el aula diferentes niveles, eso es lo que más les asusta". "Por bandera", así llevan la educación los alumnos, sus familias y los docentes".