Calendario escolar 2025/2026 en La Rioja: Días festivos oficiales y otras fechas

El Boletín Oficial de La Rioja ha publicado el calendario escolar para el curso 2025/2026, con inicio de clases el 9 de septiembre y final el 22 de junio. Incluye vacaciones, festivos y días no lectivos, así como fechas específicas para Bachillerato, Formación Profesional y centros especiales. Familias y centros ya pueden planificar el curso con antelación

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) tiene publicado el calendario escolar para el curso 2025/2026, que afecta a todos los centros docentes no universitarios de la comunidad. Las actividades lectivas comenzarán el 9 de septiembre de 2025 y finalizarán el 22 de junio de 2026, incluyendo Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  

Vacaciones de Navidad y Semana Santa confirmadas

El descanso navideño llegará del 23 de diciembre al 7 de enero, mientras que la Semana Santa se celebrará del 30 de marzo al 6 de abril. Estas fechas permitirán a las familias planificar las festividades con antelación. 

 Días festivos oficiales en 2025 y 2026

Los días festivos para el curso incluyen:

2025: 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), 25 de diciembre (Navidad).

2026: 1 y 6 de enero (Año Nuevo y Reyes), 2, 3 y 6 de abril (Semana Santa y Lunes de Pascua), 1 de mayo (Día del Trabajo), 9 de junio (Día de La Rioja).

Además, el 8 de junio de 2026 será un día no lectivo y el 27 de febrero se celebrará el Día de la Comunidad Educativa

Fechas específicas según tipo de enseñanza

Centros públicos y concertados: clases del 9 de septiembre al 22 de junio; del 23 al 30 de junio, profesorado realizará evaluaciones, reuniones y emisión de informes.

Bachillerato: calendario flexible para exámenes ordinarios y extraordinarios.

Formación Profesional: modalidad presencial del 9 de septiembre al 22 de junio; a distancia del 29 de septiembre.

Centros especiales (Escuela Superior de Diseño, Conservatorios, Escuelas de Idiomas, enseñanzas deportivas y educación de adultos): inicio entre 15 de septiembre y 1 de octubre y fin entre 22 y 26 de junio según el centro.

Festividades locales y acuerdos municipales

Los municipios podrán proponer hasta siete días no lectivos de carácter local, dos coincidiendo con festivos nacionales y los otros cinco decididos por los Consejos Escolares.

 Consenso educativo: un calendario pensado para todos

El calendario escolar 2025/2026 se ha elaborado tras recoger aportaciones de ayuntamientos, asociaciones de padres y madres, sindicatos, centros educativos y el Consejo Escolar de La Rioja. La planificación busca conciliar las necesidades educativas con la organización familiar y laboral, facilitando la vida diaria de la comunidad riojana.

