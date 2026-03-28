Muere un peatón atropellado en la N-232 en Rincón de Soto: Ya son cuatro las víctimas mortales en carretera este año en La Rioja

Un peatón, cuya identidad no ha trascendido por el momento, ha fallecido en la madrugada de este sábado, 28 de marzo, tras ser atropellado por un turismo en la carretera nacional N-232, en el término municipal de Rincón de Soto.

El suceso se ha producido en torno a las 04:20 horas, a la altura del punto kilométrico 346,400, según ha informado el Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja. A la llegada de los servicios de emergencia, los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de la persona atropellada.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Bomberos del CEIS Rioja, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y personal de mantenimiento de carreteras.

Además, se ha activado la ERIE Psicológica de Cruz Roja para atender a posibles familiares y testigos, y se ha instalado una carpa de intimidad durante la intervención.El cuerpo ha sido trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de La Rioja, donde se le practicará la autopsia.

Mientras tanto, continúan las gestiones para la identificación del fallecido. El Equipo de Atestados de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello. Con este trágico suceso, ya son cuatro las personas fallecidas en accidentes de tráfico en La Rioja en lo que va de 2026, un dato que vuelve a poner el foco en la siniestralidad en las carreteras de la comunidad.