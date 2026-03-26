Muere un hombre de 42 años en un siniestro de tráfico en Albelda de Iregua: Tercera víctima mortal de 2026 en las carrteras de La Rioja

Un hombre de 42 años, vecino de Ortigosa, ha perdido la vida esta madrugada en un siniestro de tráfico ocurrido en Albelda de Iregua. El accidente ha tenido lugar sobre las 02:53 horas, cuando el turismo que conducía se salió de la calzada por causas que todavía se están investigando.

Amplio operativo de emergencias

El siniestro se ha localizado en la carretera N-111, a la altura del kilómetro 314. Tras recibir el aviso, el centro de emergencias SOS Rioja ha movilizado un amplio operativo de intervención. A pesar de los esfuerzos de los equipos desplazados, no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor, que ha fallecido en el mismo lugar del accidente.

Investigación en curso

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para poder esclarecer las causas exactas que han provocado la salida de la vía del turismo. Las autoridades trabajan para determinar todos los factores que pudieron influir en este fatal desenlace.

GUARDIA CIVIL La operación especial de tráfico comienza este viernes

Tercera víctima mortal del año

Este trágico accidente eleva a tres el número de víctimas mortales en las carreteras de La Rioja en lo que va de año 2026. Los dos fallecidos anteriores fueron también hombres que perdieron la vida tras ser atropellados en los municipios de Albelda y Calahorra.

Ante este nuevo siniestro, las autoridades han vuelto a recordar la importancia de extremar la precaución en las carreteras, sobre todo durante la noche, para evitar que se repitan tragedias como esta.