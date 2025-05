El 'lujo' de encender la calefacción en invierno: 12.495 riojanos se benefician del Bono Social Térmico

Logroño - Publicado el 21 may 2025, 15:59 - Actualizado 21 may 2025, 16:05

Casi 12.495 riojanos han cobrado ya el Bono Social Térmico. El Gobierno de La Rioja ha abonado ya 3,5 millones de euros correspondientes a 2024. Familias que perciben entre 200 y 400 euros, en función de su situación económica y familiar.

Personas que sufren lo que se conoce como pobreza energética. Familias que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada. Que se cubren con mantas para no encender la calefacción. No pueden asumir las facturas de gas que llegan durante los meses de invierno. Tampoco pueden encender los calefactores ni radiadores eléctricos, la factura de la luz se elevaría hasta precios inalcanzable para ellos.

Toñi está en paro y vive con su hija. Ha pasado el invierno con mantas, batas y pijamas de franela. "Priorizamos comprar comida porque con lo que recibo como prestación por desempleo es imposible hacer frente a todos los pagos", explica.

Así nos lo confirma Javier Porres, director de Cocina Económica de Logroño. Explica en COPE Rioja que habían observado que algunas de las personas que se llevan alimentos a casa para su familia no querían que necesitaran cocción. "Algunas familias no tienen gas en casa o no pueden encender la inducción lo que les gustaría, por eso necesitan alimentos precocinados o listos para comer", asegura.

El importe medio que percibirán los beneficiarios de 2024 asciende a 286,77 euros, en un rango que comprende desde los 209,31 hasta los 397,93 euros de los vulnerables severos en función de la zona climática. Del total de beneficiarios de 2024, 7.419 son considerados consumidores vulnerables severos. En 2023, el presupuesto asignado para el Bono Social Térmico ascendió a 3.397.482,16 euros y hubo 11.799 beneficiarios.

Han sido beneficiarios de este Bono, sin necesidad de realizar ningún trámite ni solicitud, los beneficiarios del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año 2024, registrados en un listado facilitado por las comercializadoras de referencia. El procedimiento de este programa es automático, con un pago único anual y con comunicación directa con los beneficiarios sobre la cantidad a ingresar y la solicitud de un número de cuenta en el que proceder al ingreso.

La cuantía de estas ayudas está financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico, pero el pago es gestionado por la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El Bono Social Térmico fue creado en 2018 para complementar la ayuda percibida en concepto de Bono Social Eléctrico, financiando los gastos térmicos -calefacción, agua caliente sanitaria y cocina- generados en hogares vulnerables, así definidos en función de la zona climática de residencia y de la consideración de otros factores sociales.

Por su parte, la pobreza energética afecta a aquellos hogares que no pueden satisfacer las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que puede verse agravada por disponer de una vivienda energéticamente ineficiente.