Liberan en La Rioja a seis trabajadores asiáticos sometidos a jornadas de 14 horas

La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático que estaban siendo sometidas a condiciones de explotación laboral en Calahorra (La Rioja). En el marco de la operación ‘Huotui’, los agentes han detenido a los cuatro presuntos responsables, a quienes se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y delito fiscal.

Guardia Civil Liberadas seis personas asiáticas obligadas a trabajar hasta 14 horas al día en la Rioja

Jornadas de 14 horas en condiciones deplorables

La organización captaba a ciudadanos en situación de vulnerabilidad en China y los traía a España con visado de turista. Una vez en el país, eran empleados en el sector de la construcción con jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, los siete días de la semana, sin ninguna medida de seguridad y poniendo en riesgo su integridad física. De su salario, además, les descontaban cantidades en concepto de alojamiento y manutención.

Los trabajadores liberados vivían en condiciones higiénico-sanitarias deplorables y dormían en colchones colocados sobre palés de madera. Para asegurar el control, la organización no dudaba en recurrir a la intimidación y la violencia de manera sistemática.

Guardia Civil Liberadas seis personas asiáticas obligadas a trabajar hasta 14 horas al día en la Rioja

Una trama millonaria

La operación comenzó tras una inspección en una nave en obras del Polígono Industrial Azucarera de Calahorra, donde los agentes observaron cómo varios trabajadores huían ante su presencia. La investigación posterior destapó que la red había registrado movimientos financieros por más de 5,2 millones de euros entre 2019 y 2025, de los cuales 3,4 millones carecen de trazabilidad conocida.

Once cuentas bloqueadas y 11.000 euros intervenidos

En la fase de explotación de la operación se han intervenido 11.000 euros en efectivo, diversa documentación de interés y varios vehículos. Asimismo, se han bloqueado once cuentas bancarias vinculadas a los investigados y se ha procedido a la suspensión temporal de la actividad empresarial que se utilizaba como tapadera.

Guardia Civil Liberadas seis personas asiáticas obligadas a trabajar hasta 14 horas al día en la Rioja

A los seis trabajadores liberados, uno de los cuales presentaba una lesión en un pie, se les ha prestado asistencia y alimento con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y varias ONGs especializadas.