Almacenes Delba: la empresa familiar que narra la historia del baño en Cantabria desde 1903

Hay empresas que forman parte de la historia de un lugar. Es el caso de Almacenes Delba, una compañía de Cantabria que lleva más de un siglo vinculada al hogar. Desde 1903 y a lo largo de cuatro generaciones, este negocio familiar ha sido testigo y protagonista de cómo han cambiado las casas, los gustos y la economía. Su gerente, Ramón Cabarga, ha repasado esta apasionante trayectoria en el programa 'Herrera y Mediodía COPE en Cantabria'.

Un siglo de historia: de la importación a la vanguardia

La historia de la empresa arranca con un antepasado de la madre de Cabarga, en una época en la que tener baño era un lujo y todo estaba por hacer. El gerente recuerda que en aquellos tiempos no había fabricantes en el país y los materiales debían importarse. “En España no había ningún fabricante de sanitario”, explica, “para traer un inodoro lo tenías que traer de Inglaterra, que era lo más cerca”.

Los primeros productos que se vendían eran básicos, como el azulejo de 15x15, muy lejos de la oferta actual. La evolución ha sido tan grande que Cabarga la compara con “un carro con un coche”. En sus más de 100 años, la empresa ha superado todo tipo de desafíos, desde el incendio de Santander, que arrasó su primera tienda en la Plaza de las Cachavas, hasta las sucesivas crisis económicas y la llegada de las grandes superficies.

Incendio de Santander. Fachada de la primera tienda, destruida en el incendio

La fidelidad de la clientela es una de las claves de su longevidad, y es habitual que distintas generaciones de una misma familia acudan a ellos. “Continuamente te encuentras clientes”, relata Cabarga, que le cuentan cómo sus padres o abuelos ya compraron allí, en una época en la que había muy poca competencia en la región.

El baño como experiencia: diseño, calidad y tendencias

La firma defiende un modelo de tienda que es “toda una experiencia para imaginar”, donde el cliente puede ver el producto montado en ambientes reales. Con una exposición de más de 2000 metros cuadrados y casi 70 ambientes de baño, la empresa invita a que el cliente viva el producto. “Nosotros creemos que la cerámica hay que tocarla”, subraya el gerente, para que el cliente se haga una idea real de cómo quedará en su casa.

Ramón Cabarga, gerente Almacenes Delba

Los materiales han vivido una auténtica revolución, pasando de pequeños azulejos a grandes formatos cerámicos de hasta 2,80 por 1,20 metros en una sola pieza. La calidad de las imitaciones es tan alta que, según el gerente, a veces “te tienes que agachar a tocarlo para saber si es cerámica o es madera”. También los hábitos de consumo han cambiado y, si antes un mueble de baño era “para toda la vida”, hoy los diseños y precios permiten renovarlos con más frecuencia.

En las tendencias actuales, tras años de dominio del beige y el gris, “está volviendo la moda del negro” en muebles, griferías y mamparas. También destaca la evolución de las duchas, que han sustituido a las peligrosas bañeras. Hoy, el 99 % de lo que se instala son platos de ducha antideslizantes de grandes formatos, convirtiendo el baño en “un lugar de placer”.

Exposicíon actual en la c. Aeropuerto 2, Camargo

Otro de sus puntos fuertes es el stock permanente de más de la mitad de sus 1500 referencias cerámicas y gran parte de los 120 modelos de muebles de baño expuestos. Esto les diferencia de otros comercios y grandes superficies, permitiendo al cliente llevarse el producto al momento.

El oasis natural junto a la ciudad

El programa se realizó desde las instalaciones de Almacenes Delba en Camargo, muy cerca de las Marismas de Alday, un pulmón natural en una zona muy urbanizada. Para hablar de su recuperación, el espacio contó con Laura Dorado, coordinadora de educación ambiental de la Fundación Naturaleza y Hombre, entidad que lleva más de 30 años trabajando para restaurar este humedal.

Laura Dorado, coordinadora de Educación Ambiental y Voluntariado

Dorado explicó que la fundación consiguió la cesión de los terrenos, que son públicos, a través de un “acuerdo de custodia” para restaurarlos y conservarlos a largo plazo. El trabajo ha consistido en sacar escombros, eliminar especies invasoras y dejar que el espacio se renaturalice. Sin embargo, amenazas como el vandalismo, los residuos y, sobre todo, las especies invasoras como el plumero de la pampa, son un “verdadero quebradero de cabeza”.

Para combatir el plumero, la fundación utiliza caballos losinos, una raza autóctona en peligro de extinción que se alimenta de los brotes jóvenes de la planta. Laura Dorado subraya la importancia de la concienciación, ya que la conservación “no solo es una cuestión de organizaciones ni de administraciones ni de gobiernos, es una cuestión de que estamos todos involucrados”. La fundación también organiza actividades de voluntariado, como la plantación de castaños que tendrá lugar este domingo.