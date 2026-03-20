La inteligencia artificial llega a Logroño para que presentes tu propuesta participativa: Así te va a ayudar el nuevo asistente virtual

El Ayuntamiento de Logroño ha incorporado la inteligencia artificial (IA) para facilitar y optimizar la presentación de propuestas al Presupuesto Participativo para 2027. Según han informado este viernes la concejala de Participación Ciudadana, Leonor González, y la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, Mª Ángeles Matute, los ciudadanos contarán con el apoyo de un asistente virtual al presentar sus ideas por teléfono, WhatsApp o a través de la plataforma online. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 3 de mayo.

Así funciona el nuevo asistente virtual

Este sistema guiará al usuario con una serie de preguntas para precisar el alcance de su petición, valorando en tiempo real si ya existen otras similares. En ese caso, el asistente informará sobre las propuestas ya recibidas por si el usuario prefiere fusionar la suya o presentarla como una nueva. La conversación puede mantenerse por WhatsApp, adjuntando texto, notas de audio o imágenes, o a través del portal participa.aavvlarioja.org. Una vez finalizada la gestión, el propio asistente remite la propuesta.

La única condición que se requiere es que tenga voluntad de mejorar nuestra ciudad o su barrio" Leonor González Concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño

Ayuntamiento de Logroño Plaza del Ayuntamiento de Logroño

Los canales tradicionales se mantienen

Además de los canales digitales, la ciudadanía también puede presentar sus propuestas de forma física. Para ello, se han editado 65.000 folletos informativos con un cupón recortable, que también se puede encontrar en el periódico municipal ‘De Buena Fuente’. Los cupones se pueden entregar en los buzones de las asociaciones de vecinos, en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinales de La Rioja o en el Servicio 010 del Ayuntamiento.

Todas las propuestas recibidas serán clasificadas por distritos y debatidas en las Mesas de Barrio. Posteriormente, se remitirán a las Juntas de Distrito por orden de prioridad y, tras su aprobación, serán evaluadas por la Junta de Gobierno Local. Las de mayor interés social se incluirán en el Presupuesto Municipal de 2027 para su aprobación final en el pleno del Ayuntamiento.

La concejala Leonor González ha hecho un llamamiento a la participación, especialmente a los jóvenes, a través de los nuevos canales, que son "más cercanos a ellos". Como ha recordado, "en este proceso puede participar cualquier ciudadano o ciudadana de Logroño, la única condición que se requiere es que tenga voluntad de mejorar nuestra ciudad o su barrio". Además, ha destacado el papel de la federación vecinal, que "gestiona la recepción de las propuestas, las clasifica por distrito y unifica las propuestas iguales o similares para que el debate en las Mesas de Barrio sea más fácil".

La única condición que se requiere es que tenga voluntad de mejorar nuestra ciudad o su barrio Leonor González concejala de Participación Ciudadana

Ayuntamiento de Logroño Presentación de la nueva herramienta IA en Logroño

Las cifras de la edición anterior

En la edición del año pasado se recibieron 681 propuestas, que tras ser unificadas se concretaron en 515, con un total de 17.091 apoyos vecinales. La movilidad urbana fue la temática con más peticiones (138), seguida de cultura y deporte (107) y urbanismo (92). El Distrito Ciudad fue el que más propuestas aportó, con un total de 146.