El fervor joven toma el relevo en la Semana Santa de Logroño: Los motivos por los que Adrián y Víctor son cofrades

La Semana Santa de Logroño, declarada fiesta de interés turístico nacional desde 2015, está experimentando un notable resurgimiento. Las once cofradías de la ciudad han visto un crecimiento continuo de miembros desde la pandemia, alcanzando una cifra cercana a los 3.500 cofrades. Lo más llamativo es que más del 80% de las nuevas incorporaciones son jóvenes, un cambio de tendencia que asegura el futuro de la tradición y que ha llevado a algunas hermandades a sumar entre 30 y 50 nuevos miembros este año.

El futuro de la tradición, en primera persona

La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén es un claro ejemplo de esta renovación. Entre sus filas se encuentra Víctor Ávila, de 18 años, quien procesionará por primera vez esta Semana Santa portando el paso del Cautivo. Su llegada a la cofradía fue a través de un correo del colegio Compañía de María que solicitaba gente y, a pocas horas de su estreno, confiesa estar "un poco bastante nervioso", pero con la ilusión de que "sea un buen momento y que esté casi todo Logroño ahí mirándonos".

Estoy nervioso pero con mucha ilusión, es la primera vez que procesiono con El Cautivo Víctor Ávila Cofrade Entrada de Jesús en Jerusalén

COPE Adrián y Victor con su fervor al Cautivo de Logroño

Junto a él está Adrián Sánchez, quien con casi 18 años ya cumple su tercera Semana Santa. Para él, han sido "de los tres años más bonitos", ya que siempre había vivido las procesiones desde fuera: "Ver un paso desde abajo, no hay cosa que haga más que ponerte los pelos de punta". Adrián explica que la experiencia interna es incomparable y lanza un llamamiento a otros jóvenes para que se unan "con devoción, porque lo que se vive aquí no es nada parecido a lo que te pueden llegar a contar hasta que entras".

Ver un paso desde abajo, no hay cosa que haga más que ponerte los pelos de punta" Adrián Sánchez Cofrade Entrada de Jesús en Jerusalén

COPE Ensayo de cofrades

Lo que se vive aquí no es nada parecido a lo que te pueden llegar a contar hasta que entras" Adrián Sánchez Cofrade Entrada de Jesús en Jerusalén

El Cautivo, una procesión singular

Uno de los momentos más esperados es la procesión del paso del Cautivo durante la noche del Lunes Santo. Este paso es singular porque es de los pocos en La Rioja que se porta a costal, sobre el cuello de los costaleros, quienes según Adrián se convierten en "los pies de Cristo". La procesión, que comienza a las ocho de la tarde, tiene un carácter "íntimo, nocturno y reflexivo" y recorre las calles del casco antiguo, dejando una imagen sobrecogedora.

El acompañamiento musical es otro de los atractivos. La cofradía cuenta con su propia banda de tambores, que abre el cortejo y que también suma nuevas incorporaciones cada año. Además, el paso del Cautivo es acompañado por una banda de música externa con gran experiencia que contribuye a crear una atmósfera única mientras "los pies se fusionan con el paso y con las calles de Logroño".