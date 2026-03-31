La desaladora de Xàbia encara su gestión pública entre retrasos administrativos

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha reafirmado su compromiso para que la gestión de la desaladora sea pública y la asuma la empresa municipal Amjasa. A pesar de los retrasos administrativos que han impedido cumplir los plazos previstos, Cardona ha asegurado que la reversión es una prioridad para su equipo de gobierno y que el proyecto sigue adelante con firmeza.

Mis ritmos no son los ritmos de la administración" Rosa Cardona Alcaldesa de Xàbia

El incumplimiento de los plazos, uno de los cuales vence el próximo 1 de abril, se debe a la demora en la emisión de informes técnicos. La alcaldesa ha confesado su frustración ante la lentitud del proceso: "Mis ritmos no son los ritmos de la administración, y eso me está costando muchos disgustos". Cardona ha explicado que, aunque se le indicó que la reversión podría haberse completado en marzo, la complejidad de los trámites lo ha impedido. "Yo avisé de que era muy difícil cumplir los plazos", ha señalado.

Un compromiso de gobierno

La decisión de municipalizar la desaladora fue un pilar del pacto de gobierno firmado en 2023, incluso antes de la investidura. "Lo teníamos claro", ha afirmado la alcaldesa, quien ha destacado el esfuerzo personal que está invirtiendo para impulsar el expediente: "Estoy para empujarlo, para sacarlo todo". A pesar del contratiempo, ha sido tajante al confirmar que el objetivo final no cambia.

La alcaldesa ha zanjado que, pese a los obstáculos, la hoja de ruta se mantiene: "Esto no quita que antes o después la desaladora sea llevada por la casa, por supuesto que sí".

EL PSOE SIGUE DENUNCIANDO QUE LA DESALADORA SEGUIRÁ EN MANOS PRIVADAS

Por su parte, el PSOE de Xàbia lamenta que la desaladora no pase a gestión pública este 1 de abril y reclama que la empresa AMJASA asuma cuanto antes la gestión.