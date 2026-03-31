El Gobierno central consigna 7,5 millones para la nueva comisaría de la Policía Nacional en Ferrol

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el portavoz socialista en Ferrol, Ángel Mato, han comparecido este lunes en el Parador de Turismo para informar sobre los avances de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Ferrol-Narón, una infraestructura dotada con 7,5 millones de euros incluidos en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado.

Durante la rueda de prensa, ambos han coincidido en destacar el compromiso del Ejecutivo central, aunque han señalado demoras en la tramitación urbanística que recae en el gobierno local. Blanco, ha confirmado que la partida presupuestaria está ya consignada y ha detallado que la futura comisaría tendrá unas dimensiones equiparables a la de Lugo, "aunque se trata de una comisaría local, por las dimensiones de la población atendida".

En este sentido, el delegado ha subrayado que el proyecto supone "una inversión necesaria" para sustituir unas instalaciones de los años sesenta que "se quedaron pequeñas y sin las condiciones adecuadas". No obstante, ha advertido de que los plazos de ejecución dependen de pasos previos.

"El primer paso es la cesión del solar. Una vez que se haga por parte del Ayuntamiento, podremos empezar la redacción del proyecto. Si todo va bien, a finales del próximo mandato podríamos proceder a la inauguración", ha explicado Blanco, quien ha calificado de "tiempo excesivo" que hayan transcurrido tres años sin avances administrativos en la cesión de la parcela, ubicada en el área del Sánchez Aguilera.

AGILIZAR LOS PLAZOS

Por su parte, Ángel Mato ha reclamado al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), que "haga exactamente lo mismo que hizo él como alcalde con la Ciudad de la Justicia" y agilice la urbanización del ámbito.

"El Gobierno cumple escrupulosamente su palabra con Ferrol, pero la cesión de la parcela aún no se ha hecho. Tres años no es un tiempo aceptable", ha censurado Mato, que acusó al gobierno local de priorizar otras actuaciones mientras el Estado mantiene el compromiso económico.

Mato ha valorado positivamente la inclusión de la partida en los presupuestos y ha puesto en valor el trabajo de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el tráfico de drogas. "No se puede aprovechar cualquier cuestión para hacer una venda de proyectos políticos sin que haya algo solvente debajo. El gobierno municipal tiene que hacer su trabajo", ha sentenciado.

Por otra parte, Pedro Blanco ha añadido que, además de la inversión en infraestructuras, se está trabajando en la actualización del catálogo de efectivos policiales y en la coordinación con Guardia Civil y Policía Local para mejorar la seguridad ciudadana.

Finalmente, ambos han insistido en que la nueva comisaría es una "demanda histórica" que, una vez despejados los trámites locales, permitirá dar un salto cualitativo en el servicio policial en las localidades de Ferrol y Narón.