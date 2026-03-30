El PP reclama un giro en la Diputación de Jaén y urge la creación de un Consorcio de Bomberos

El portavoz popular, Luis Mariano Camacho, denuncia la “improvisación” en la gestión de los parques y la “injusta” tarifa plana en las ayudas por las borrascas

El Grupo Popular de la Diputación de Jaén ha reclamado este lunes un giro urgente en la gestión del PSOE al frente de la institución provincial. El portavoz del PP, Luis Mariano Camacho, ha anunciado que su grupo presentará una moción para crear un Consorcio Provincial de Bomberos, un modelo que, según defienden, ya existe en el resto de provincias andaluzas.

La seguridad de los jiennenses no puede depender de plantillas bajo mínimos ni de parques que funcionan a medio gas" Luis Mariano Camacho

Camacho ha subrayado que esta medida es "una necesidad urgente" y no "un capricho". En sus palabras, "la seguridad de los jiennenses no puede depender de plantillas bajo mínimos ni de parques que funcionan a medio gas". El portavoz ha añadido que el consorcio traería estabilidad al servicio, acabaría con la improvisación y garantizaría una respuesta rápida, afirmando que "los bomberos merecen trabajar con garantías y los ciudadanos merecen tranquilidad".

Un modelo "disperso y desigual"

Actualmente, la Diputación de Jaén mantiene convenios con parques municipales en Andújar, Alcalá la Real, Jaén, La Carolina, Linares, Martos y Úbeda, y participa en consorcios comarcales. Sin embargo, el PP califica el modelo actual de "disperso y desigual", defendiendo que la creación de un consorcio provincial permitiría un sistema homogéneo y coordinado para todo el territorio.

Los bomberos merecen trabajar con garantías y los ciudadanos merecen tranquilidad" Luis Mariano Camacho

Críticas a la gestión de las ayudas

En paralelo, Camacho ha denunciado la gestión de las ayudas por el tren de borrascas de febrero. Ha criticado que, aunque se anunciaron "a bombo y platillo", llegarán al pleno "por urgencia y sin información previa". "Una vez más vemos una Diputación actuando a remolque y a paso de tortuga, más pendiente del autobombo que de solucionar los problemas de los jiennenses", ha sentenciado.

El portavoz popular ha calificado de "muy injusta" la tarifa plana de 100.000 euros para todos los ayuntamientos. "Hay municipios como Alcalá la Real que llevan más de dos millones gastados en arreglos, y otros que ni siquiera podrán justificar esa cantidad", ha explicado Camacho, quien considera que no se puede tratar igual a un municipio pequeño y a uno como Santiago-Pontones. "Es una aberración", ha denunciado.

Frente a lo que ha descrito como una institución "que camina a paso de tortuga", el portavoz ha reivindicado el modelo del PP, asegurando que están recorriendo las comarcas para escuchar a los vecinos. "Gobernaremos pensando en las personas, no en los territorios ni en quién los gobierna", ha concluido.