Enrique Martínez Leyva presenta ‘Humo en los zapatos’, su lección de vida hecha libro

El publicista almeriense Enrique Martínez Leyva ha presentado su libro ‘Humo en los zapatos’ en la Cámara de Comercio de Sevilla. En la obra, el fundador de la agencia Plataforma X las marcas recorre la historia de su vida, un relato con el que, según sus palabras, se ha “transparentado”.

Una trayectoria de intuición y pasión

Durante la presentación, el periodista Cristóbal Cervantes Hernandez, encargado de conducir el acto, describió la obra como un “libro de memorias, testimonio y lección de vida”. Cervantes destacó que la intuición, la audacia y la pasión han sido los ingredientes clave para que Martínez Leyva, un autodidacta de familia humilde, llegara a crear la agencia de publicidad más importante de Andalucía sin salir de su tierra.

Si te enamoras de lo que haces, enamorarás a los demás"" Enrique Martínez Leyva Autor del libro

El propio autor compartió una de las claves de su éxito: “Si te enamoras de lo que haces, enamorarás a los demás”. La agencia, que acaba de cumplir su cincuenta aniversario, tiene su sede en Almería y actualmente está dirigida por su hija, Belen Martínez Prieto. El libro está dedicado a su madre, a quien define como su “gran inspiración”.

El ‘milagro’ de Almería

Martínez Leyva, que se define como “embajador de su tierra”, ha reivindicado el papel de su provincia. “Almería ha sido la eterna desconocida. Soy testigo del maravilloso milagro que mi provincia ha significado para toda Andalucía al convertirla en la mayor huerta de Europa”, afirmó. Según el publicista, “eso se ha hecho desde el sacrificio, la ilusión y la transformación”.

En este sentido, el fundador de Plataforma X ha subrayado la importancia de perseverar desde los orígenes. “La vida es abrirse paso, y nosotros lo hemos hecho desde el Sur. Eso es lo más importante que hemos logrado como empresa”, explicó durante el acto, en el que no faltaron sorpresas como las intervenciones por videollamada de Francisco Cosentino, presidente del Grupo Cosentino, y Pedro Manuel de la Cruz Alonso, director de '''La Voz de Almería'''.