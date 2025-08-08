Feria taurina de San Mateo 2025 en Logroño: Festejos, entradas y abonos

Los riojanos Diego Urdiales y Fabio Jiménez -este último tiene previsto tomar la alternativa el 15 de agosto en Alfaro- harán el paseíllo en la feria taurina de San Mateo 2025 de Logroño, que se extenderá del 21 al 24 de septiembre, con tres corridas a pie y una de rejones. Precisamente, en está última hará su presentación en Logroño, tras 27 años de alternativa, el rejoneador Diego Ventura.

No será la única presentación en la feria matea, ya que a Ventura y Jiménez, se unirá el rejoneador Sergio Galán, y los toreros de a pie, Diego San Román y Aarón Palacio -que tomará la alternativa el 20 de septiembre en Nimes-. No faltarán en el abono mateo Morante de la Puebla, Roca Rey, Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Borja Jiménez y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Los carteles, de la empresa BMF, han sido presentados, por el empresario Óscar Martínez Labiano, más conocido como 'Chopera', señalando que en el capítulo ganadero, saltarán a 'La Ribera', los astados de 'Fuente Ymbro', 'Núñez del Cuvillo' y 'Garcigrande', mientras que para rejones se han reseñado toros de 'El Capea', Carmen Lorenzo y San Pelayo. Son ganaderías que "están en mejor momento" y son "muy reconocidas", ha apuntado.

Ha explicado que la idea del abono mateo es "basarnos en toreros consagrados como Morante, Diego Urdiales, Talavante o Roca Rey, y conjugarlos con jóvenes como Aarón Palacio, con una proyección importante, o Fabio Jiménez, que es una esperanza para que salgan toreros riojanos". La presencia de Ventura, ha manifestado 'Chopera' que "es un esfuerzo que realiza la empresa con idea de revitalizar la corridad de rejones".

FESTEJOS

A continuación, ha desvelado la composición de la feria de San Mateo, cuyos festejos se inician a las 18,00 horas. Comienza el 21 de septiembre con toros de Fuente Ymbro para Diego San Román, Fabio Jiménez y Aarón Palacio.

El lunes se desarrollará la corrida de rejones, con la ganadería de 'El Capea', Carmen Lorenzo y San Pelayo para Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Al día siguiente, martes 23 de septiembre, los astados de 'Núñez del Cuvillo' serán lidiados por Diego Urdiales, Roca Rey y Pablo Aguado.

Cierra el abono mateo la corrida de 'Garcigrande', estoqueada por Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez.

El 25 de septiembre, también a las 18,00 horas, se desarrollará el Concurso de Recortes con Toros 'Maestros de la Calle' y el 26 de septiembre, el recuperado 'Bolsín Taurino', con reses de 'Toropasión' para Aarón Navas y Javier Fernández Fino.

Además, 'Chopera' ha anunciado que habrá festejos de vaquillas populares, a las 09,30 horas, en la plaza de La Ribera, del 21 al 26 de septiembre, con entrada gratuita.

ENTRADAS Y ABONOS

La venta 'online' se realizará desde el 14 de agosto, a través de logronolaribera.com, mientras que la telefónica, también desde el 14 de agosto, en los números 669 987 915 y 673 865 394.

Por su parte, la renovación física de abonos en taquilla será del 8 al 11 de septiembre y, los nuevos abonados podrán adquirirlos del 8 de septiembre hasta que empiece la feria, mientras que las entradas sueltas también desde el 8.

Horarios de taquilla, de lunes a viernes, entre las 10,00 y las 13,30 horas, y las 17,00 y 20,00 horas, mientras que los sábados de 10,00 a 13,30 horas. Desde el 21 de septiembre, ininterrumpido desde las 10,00 horas al inicio del festejo.

El abono joven -hasta 25 años- tiene un precio de 48 euros, mientras se mantiene los descuentos para jubilados y abonados.

También habrá autobuses gratuitos para aficionados de otras poblaciones fuera de Logroño.