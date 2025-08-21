Una excursión de verano que termina con el rescate en helicóptero de una logroñesa accidentada en Robres del Castillo

La Guardia Civil rescata a una mujer accidentada en Robres del Castillo

La Guardia Civil rescataba en la tarde de este miércoles a una mujer, de 65 años, vecina de Logroño, accidentada en Robres del Castillo. Eran las 15,30 horas cuando se recibía el aviso de la caída de una mujer mientras realizaba una excursión en el paraje de El Sepulcro, en el término municipal de Robres del Castillo. A consecuencia del accidente, la afectada sufrió la rotura de una prótesis.

Guardia Civil Rescate de una excursionista en Robres del Castillo

De manera inmediata, se movilizaron patrullas de Seguridad Ciudadana, que acudieron al lugar junto con los servicios sanitarios. Una vez allí, el personal médico estabilizó a la accidentada.

Dadas las difíciles condiciones del terreno, se procedió a activar el Grupo de Montaña de la Guardia Civil (GREIM), que, en colaboración con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Vitoria, llevó a cabo el rescate y la extracción de la víctima. Posteriormente, fue trasladada al Hospital San Pedro de Logroño.

Guardia Civil La excursionista estaba acompañada por su marido y por su nieto

La excursionista se encontraba acompañada por su marido y su nieto, quienes presenciaron el accidente y colaboraron con los servicios de emergencia.