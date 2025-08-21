Una excursión de verano que termina con el rescate en helicóptero de una logroñesa accidentada en Robres del Castillo
Una mujer de 65 años sufrió una rotura de prótesis por una caída durante la excursión que realizaba por Robres del Castillo. Un helicóptero tuvo que rescatar a la excursionista al encontrarse en un terreno difícil
Logroño - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Guardia Civil rescataba en la tarde de este miércoles a una mujer, de 65 años, vecina de Logroño, accidentada en Robres del Castillo. Eran las 15,30 horas cuando se recibía el aviso de la caída de una mujer mientras realizaba una excursión en el paraje de El Sepulcro, en el término municipal de Robres del Castillo. A consecuencia del accidente, la afectada sufrió la rotura de una prótesis.
De manera inmediata, se movilizaron patrullas de Seguridad Ciudadana, que acudieron al lugar junto con los servicios sanitarios. Una vez allí, el personal médico estabilizó a la accidentada.
Dadas las difíciles condiciones del terreno, se procedió a activar el Grupo de Montaña de la Guardia Civil (GREIM), que, en colaboración con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Vitoria, llevó a cabo el rescate y la extracción de la víctima. Posteriormente, fue trasladada al Hospital San Pedro de Logroño.
La excursionista se encontraba acompañada por su marido y su nieto, quienes presenciaron el accidente y colaboraron con los servicios de emergencia.