Cartagena rinde homenaje a la tradición belenista con un espectacular Nacimiento a tamaño real

Un gran Belén a tamaño real lleva el nacimiento de Jesucristo hasta las antiguas Puertas de Madrid, en pleno centro de Cartagena. Esta recreación gigante, que cuenta con la colaboración de la UCAM, se ha convertido en una de las principales novedades en la programación navideña de este año en la ciudad portuaria.

Un montaje monumental

Para representar la escena, se han colocado tres columnas de grandes dimensiones que imitan a las del Teatro Romano de Cartagena. Entre ellas se encuentran las figuras de la Virgen María, San José y el niño Jesús, arropados por la mula y el buey y acompañados por dos pastores, con un paisaje que evoca la zona oeste del municipio.

Una de las grandes ventajas de este Nacimiento es que los visitantes pueden disfrutarlo durante las 24 horas del día, ya que se ubica en la vía pública. Además, la instalación cuenta con una cuidada iluminación nocturna que realza las figuras y la escenografía.

Cartagena, tierra de belenes

La tradición belenista del municipio queda patente con la instalación de un total de 24 belenes en los diferentes barrios y diputaciones. A estos se suma el que luce en el vestíbulo del Palacio Consistorial, realizado por la Asociación de Belenistas de Cartagena, y el belén municipal que se puede ver en la Plaza San Francisco hasta el 6 de enero.