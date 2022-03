Carlos Cuevas plantea unir las candidaturas de Alberto Bretón y Alfonso Domínguez o "ir a un tercer candidato"

El diputado regional y Vicesecretario de Organización y Acción Electoral del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas, ha vuelto a enviar un claro mensaje a los afiliados y afiliadas de la formación política, ante la próxima convocatoria del congreso regional.

Cuevas, en COPE, hace un llamamiento para evitar divisiones e ir al próximo congreso regional del PP de La Rioja "unidos". "Solo desde la unidad seremos capaces de ganar y de volver formar los mejores gobiernos para La Rioja y para nuestros municipios", añade Carlos Cuevas.

En Mediodía COPE Rioja ha planteado "una candidatura de unidad porque será lo que La Rioja necesita y lo mejor para el PP", respetando que "cualquier afiliado tiene derecho a aspirar a ser presidente de este gran partido" pero pide "sentarse y llegar a acuerdos para lograr una candidatura de unidad", lo "razonable" como ocurrirá con la candidatura de Alberto Núñez Feijóo en el congreso extraordinario del PP que se celebrará en Sevilla, el primer fin de semana de abril. "Ahora toca unidad", insiste Carlos Cuevas.

"Creo que es posible y estamos obligados a ello, si los 19 presidentes autonómicos del PP en España se han puesto de acuerdo en una tarde, estamos obligados" y "es necesario", señala el diputado regional.

"El sentir mayoritario de los afiliados y afiliadas del PP de La Rioja es que no quieren llegar a ese próximo congreso regional con dos candidaturas", afirma Cuevas. "Ahora es mas importante el proyecto y los equipos que el liderazgo, nos lo reclama la afiliación y los riojanos en general y ese debe ser el objetivo", concluye.

Sobre los dos candidatos, por Alberto Bretón y Alfonso Domínguez, que ya han manifestado públicamente su intención de presidir el Partido Popular de La Rioja, Cuevas cree que "ambos tienen que responder con altura de miras y generosidad", para confluir en una única candidatura. "Les he planteado que se metan en un despacho y se pongan de acuerdo", revela Carlos Cuevas.

Y propone una solución, "podría ser una tercera vía que aglutine las dos candidaturas". "Si uno y otro tienen vocación de servicio es posible, con voluntad".

Si los dos candidatos no reaccionan, Carlos Cuevas, no niega "ir a un tercer candidato". "El objetivo no es ganar a una compañero de partido en un congreso, el objetivo es ganar al oponente para ganar las próximas elecciones", afirma.

Cuevas asegura "trabajar hasta el último minuto para que salga una candidatura", y así termina "ilusionar y actualizar nuestro proyecto político".