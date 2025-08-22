El calendario que tienes que conocer para inscribirte en las actividades programadas por Logroño Deporte para el próximo curso 2025/2026

Las inscripciones para participar en las actividades del Programa deportivo municipal 2025-2026, que comenzaron el pasado martes con el programa ‘Concilia’ para abonados, se empezarán a generalizar esta semana, con la apertura de diferentes plazos en fechas sucesivas.

Comenzarán el martes 26 con las actividades para mayores y en esta misma semana, el jueves 28, también se activarán las inscripciones para actividades infantiles.

La demanda de plazas dentro del programa deportivo ha comenzado a buen ritmo, según se desprende de la evolución de las inscripciones para el programa ‘Concilia’, que se abrió el pasado martes y que ya registra el mejor dato histórico de plazas cubiertas, con 193. El dato supera al anterior máximo, de la temporada pasada, que contó con 179 inscritos.

Los plazos de inscripción seguirán poniéndose en marcha en próximas fechas con la apertura de otros grupos de actividades. Este martes 26 se pondrán en marcha las inscripciones de actividades para mayores y el jueves 28, las de actividades infantiles.

Ya en septiembre, se abrirán los plazos de inscripción para los grupos de usuarios juveniles y adultos.

A partir del 2 de septiembre para las actividades en pista, sala o al aire libre, a partir del 4 de septiembre para actividades suaves y de relajación y, por último, a partir del 9 de septiembre para actividades específicas de agua y de alta intensidad.

Para concluir el calendario de inscripciones, a partir del 11 de septiembre las personas no abonadas con carnet de usuarias podrán solicitar inscripción en todas las actividades que cuenten con plazas libres.

Por lo que respecta al programa Escuela para personas con discapacidad, las inscripciones se realizarán exclusivamente de forma telemática a través de la web ferdis.com/escuela, las personas abonadas a partir del 1 de septiembre y las personas no abonadas con carné de usuarias, a partir del día 8.