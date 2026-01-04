Sés revela o seu maior medo ao presentar novo disco: "Plantexeime seriamente non seguir"
A artista coruñesa presenta 'Nadando na incerteza', un traballo co que busca reivindicar a canción fronte ao artificio e a sobreproducción
Coruña - Publicado el
2 min lectura13:19 min escucha
A artista galega Sés presenta estes días o seu novo traballo, 'Nadando na incerteza', unha obra que ela mesma define como a máis honesta e espida da súa traxectoria. Nunha entrevista en COPE Coruañ, María Xosé Silvar explicou que este libro-disco nace dun momento de fonda reflexión no que mesmo dubidou sobre a súa continuidade no mundo da música.
A dúbida e a superación do medo
Sés confesou que, tras rematar o seu anterior ciclo, sentiu que precisaba lexitimar a súa continuidade. "Plantexeime seriamente non seguir facendo discos", admitiu a cantora. Este pensamento xurdiu da dúbida sobre se "verdadeiramente podía achegar algo máis". Foi ao pórse a traballar e valorar o resultado cando sentiu que o novo material era "algo diferente" e non unha simple repetición.
Esa necesidade de non repetirse era a súa principal preocupación. Segundo as súas propias palabras, "Ese era o meu maior medo, que fose unha fórmula". A artista destacou que, aínda que mantén unha "estética propia", con este traballo conseguiu evitar caer nunha fórmula preestablecida, ofrecendo algo novo.
Ese era o meu maior medo, que fose unha fórmula"
Un son espido contra a sobreprodución
'Nadando na incerteza' caracterízase por "cancións moi directas", co texto e a melodía como eixos centrais e con moi pouca produción. "Foi difícil non engadir máis capas, non buscar refuxio no artificio", sinalou Sés. A artista quixo que "cada canción quedase espida", onde o importante fose a mensaxe e a emoción.
Esta aposta pola contención é tamén unha resposta ao que percibe no panorama actual. Sés mostrouse crítica co que considera un momento de "especial sobreprodución", onde moitas veces "se botas abaixo o Mac, aí non hai nada". Na súa opinión, neste contexto, "a canción está case en perigo de extinción".
A canción está case en perigo de extinción"
A xira comeza na Coruña
A presentación en directo de 'Nadando na incerteza' comeza na súa cidade natal. Os concertos terán lugar os días 10 e 11 de xaneiro no Teatro Colón da Coruña. A excelente acollida do público fixo necesaria unha segunda data, algo que a artista agradeceu expresamente: "É unha emoción enorme poder comezar na Coruña e sentir tanto agarimo desde o primeiro momento".
Despois da Coruña, a xira continuará por "todo o país", con paradas confirmadas en Compostela, Vigo, Pontevedra, Lugo e Ourense. Máis adiante, Sés levará a súa música a cidades como Madrid, Barcelona, Bilbao e Valencia.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.