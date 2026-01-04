Andalucía eleva a fase de emergencia situación 1 su plan ante el riesgo de inundaciones

Andalucía ha elevado a fase de emergencia situación operativa 1 su Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), ante las previsiones hidrológicas y meteorológicas, con aviso naranja en comarcas de las provincias de Málaga y Cádiz, que está dejando el paso de la borrasca Francis.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta andaluza, Antonio Sanz, así lo ha decretado y ha pedido no bajar la guardia, además de recordar los consejos del centro coordinador de emergencias 112, como no cruzar zonas anegadas ni transitar cerca de ríos o cauces.

La fase de emergencia situación 1 implica daños por los que son puestas en práctica medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas y bienes, que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía o apoyos puntuales de Sistema Nacional de Protección Civil.

evitar riesgos

La Sala Coordinadora del 112 ha recomendado extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir los consejos del Servicio de Emergencias para evitar riesgos ante las lluvias que se esperan a partir de la medianoche del sábado y durante la jornada del domingo, especialmente en las comarcas donde la Aemet ha activado el aviso naranja, en concreto, en la malagueña de Sol y Guadalhorce y en el Estrecho, en Cádiz.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes en las tres provincias citadas, con previsión de que todos los avisos se suspendan a las 18,00 horas, a excepción del citado en el levante almeriense, donde se prevé que se mantenga hasta la medianoche.

En la citada comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las 18,00 horas, con una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Por su parte, en la mencionada zona malagueña de Sol y Guadalhorce, está decretada la alerta naranja por precipitaciones que pueden ocasionar acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, también desde el inicio de la jornada hasta las 18,00 horas.