Usuarios de la AP-9 piden la gratuidad de la autopista :"Si esta situación se hubiera producido en Cataluña o el País Vasco, estaría solucionado desde el minuto uno"

La entrada del nuevo año 2026 ha traído consigo un notable incremento en los peajes de la AP-9. La autopista que vertebra Galicia ha experimentado desde el 1 de enero la cuarta mayor subida del siglo, con un aumento de casi un 5%. Este encarecimiento sitúa, por ejemplo, el coste del trayecto entre A Coruña y Vigo en 21,40 euros, un precio que usuarios y empresarios consideran desproporcionado.

Rechazo frontal de usuarios y empresarios

La asociación de usuarios 'En Colectivo' ha calificado de inaceptable que el Gobierno haya autorizado esta subida. Su portavoz, Diego Maraña, ha exigido al ejecutivo de Pedro Sánchez que "paralice y congele el incremento de estos peajes". A esta queja se suma la Confederación de Empresarios de Galicia, que ha tachado la medida de negativa y ha recalcado que la concesión de la autopista "está totalmente rentabilizada".

Una concesión 'ilegal' para Europa

La asociación va más allá y subraya que el Gobierno tiene la obligación de atender el dictamen de la Comisión Europea. Dicho informe advierte de que la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta 2048 incumplió la normativa comunitaria. Según Maraña, esto debería implicar la anulación de la prórroga y, por tanto, la gratuidad de la vía. "El gobierno tiene la obligación de ejecutar este dictamen motivado", ha afirmado.

EFE Autopista AP-9 a su paso por Vigo con el puente de Rande de fondo

El portavoz de 'En Colectivo' lamenta que el Gobierno justifique su inacción por "el coste de la indemnización" que supondría anular la concesión. Maraña considera que esta situación sería impensable en otras comunidades autónomas. "Si esta situación se hubiera producido en Cataluña o el País Vasco, este tema estaría solucionado desde el minuto 1", ha denunciado.

Otras tarifas que sí se congelan

En contraposición a la subida de la AP-9, la Xunta de Galicia ha decidido congelar por un año más los peajes de las autopistas de titularidad autonómica, como la de Carballo. En la misma línea, el Concello de A Coruña ha congelado el billete del bus urbano en 1,30 euros y mantiene los descuentos en la Tarjeta Millenium, abaratando además la tarifa joven hasta los 38 céntimos.

COPE Coruña Bus metropolitano en una parada de A Palloza (A Coruña)

Además, la Xunta también ha confirmado que mantiene el descuento del 40% en el precio del transporte metropolitano, una medida cofinanciada con el Estado para aliviar el bolsillo de los ciudadanos.