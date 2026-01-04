Lo que ha subido el alquiler en la Comunidad Valenciana durante 2025: lucha entre inquilinos

El alquiler en la Comunitat Valenciana sube un 9,7% durante año 2025 hasta situarse en los 12,5 euros por metro cuadrado. De forma trimestral el precio creció un 0,5%, mientras que con respecto al mes anterior se produce un incremento del 0,9%, según el último informe de precios de idealista.

En Valencia, el precio medio de los arrendamientos subió un 6,4% en València capital durante el último año, hasta dejar el precio del metro cuadrado en 15,9 euros. Durante el último trimestre, el precio en la ciudad creció un 3,4% y un 1,9% el último mes. La provincia valenciana experimentó una subida de precio de un 8,9% hasta situar la renta del metro cuadrado en 13,6 euros mensuales.

Por su parte, la provincia de Alicante ha visto cómo sus precios crecían un 9,9% durante los últimos doce meses, hasta situarse en 12 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone el precio máximo desde que idealista tiene registros. En la capital los propietarios alicantinos piden un 8,3% más por arrendar sus viviendas que hace un año, con una media de 12,9 euros/m2.

Asimismo, en la provincia de Castellón ha registrado un crecimiento del 10,6% interanual en el precio de sus viviendas en alquiler. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado alcanza en la provincia los 8,8 euros/m 2 mensuales. En Castelló de la Plana la renta media se sitúa en los 9 euros/m2 mensuales, lo que significa una subida del 8,5% interanual y el récord histórico del precio del alquiler en la ciudad.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha señalado al respecto que "el mayor problema que afronta ahora el mercado del alquiler tiene que ver, como en el caso de las subidas de precio, con la falta de oferta disponible". "La competencia a la que se enfrentan las personas que están buscando vivienda en estos momentos es terrible", ha apuntado.

Así, ha explicado que los propietarios de la poca oferta disponible reciben decenas y decenas de contactos y "obviamente siempre se decantan por aquellos que les ofrecen una mayor seguridad, aunque se trate de perfiles sobrecualificados". Esto significa que muchas familias que podrían hacer frente al pago de estos alquileres, ya de por sí muy elevados, se ven también sistemáticamente excluidas por otras familias con perfiles de riesgo aún menor. "O sea, que la elitización del alquiler cada vez deja fuera a más gente", ha advertido.

Con respecto a los precios, ha señalado que "ya es palpable que se están suavizando en las zonas en las que se han topado, mientras siguen subiendo en zonas en las que no se ha intervenido". No obstante, ha señalado que el coste de mantener el control de precios "lo pagan los que buscan casa y comprueban que la oferta sigue cayendo y las condiciones siguen endureciéndose". "Estamos en una lucha entre inquilinos: los que se benefician de las medidas coercitivas contra los propietarios frente a los que no encuentran casa como consecuencia de dichas medidas", ha apostillado.