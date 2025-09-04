Óscar Guerrero, en El Partidazo de COPE: "No vamos a irnos de la carrera"

La 11ª etapa de La Vuelta quedará en el recuerdo, por desgracia, por los graves problemas ocurridos en el final de etapa cuando cientos de personas que protestaban por los ataques de Israel a Gaza han intentado boicotear la carrera. Finalmente, la organización se ha visto obligada a cortar la etapa a falta de 3 kilómetros para el final.

EFE Imagen de LaVuelta en su paso por Bilbao

Juanma Castaño entrevistó a Óscar Guerrero, director del Israel Premier Tech, equipo por el que se están produciendo todas las protestas: “Están pasándolo mal los corredores. Están haciendo su trabajo pero la mentalidad competitiva les está costando mucho. Yo no puedo tomar decisiones, pero nosotros hemos venido a competir y lo estamos haciendo muy bien. No vamos a irnos de la carrera porque sería un precedente muy difícil para otras situaciones. Si le damos la razón a los que están protestando, ¿qué pasará en las siguientes carreras?, ¿paramos el equipo? ¿Qué hacemos con las 180 familias que viven del equipo?

El director de El Partidazo de COPE preguntó si algún equipo o algún ciclista les ha pedido que se marchen de La Vuelta: "No, todo lo contrario, han venido a darme abrazos. No me cabe duda que habrá equipos y corredores que querrán que nos vayamos. En el grupo de corredores alguno ha manifestado que es más fácil que nos vayamos y que habría más seguridad".

Sobre si la organización de la carrera ha hablado con ellos para que se marcharan, dijo que "De la Vuelta no nos han dicho nada. Entiendo que se diga que la solución para calmar esto se sabe cuál es. Me ha dado mucha pena lo que ha pasado hoy pero quiero que entiendan la postura de que queramos seguir, porque nosotros no somos parte del conflicto y sería el inicio de un fin. Creo que a partir de ahora será diferente, aunque seguirá habiendo propuestas. Sé que la policía nos va a proteger".