Avanza la vendimia: Los indicadores sobre el estado de salud de la uva auguran una vendimia de gran calidad en Rioja

Ante la previsión de lluvias durante los próximos días, los técnicos de la DOCa Rioja advierten de que "es necesario un mayor seguimiento del viñedo para controlar las posibles consecuencias sobre parámetros madurativos y evolución de la piel de la baya"

Consejo Regulador DOCa Rioja

La vendimia avanza en Rioja con la mirada puesta en el cielo

Rocío Ruiz

Logroño

1 min lectura

El quinto Boletín de Maduración del Consejo Regulador de la DOCa Rioja para la campaña de vendimia 2025 atestigua una situación de vendimia en Rioja Oriental muy avanzada

Según se detalla, la evolución del peso de la baya que se ha dado es muy poco significativa con respecto a la semana pasada, principalmente en la variedad Tempranillo, en la que se confirma una estabilización del peso.

se espera una vendimia de gran calidad 

Del mismo modo, el grado probable ha avanzado dentro de la normalidad, aunque de manera un poco más ralentizada, y la disminución de la acidez ha sido moderada, así como la evolución del pH, que se mantiene en valores similares a la pasada semana.

Este quinto Boletín también recoge que los indicadores de maduración fenólica presentan una evolución muy positiva, pudiéndose hablar de vendimia de gran calidad, de mantenerse esta tendencia.

estado sanitario del viñedo muy satisfactorio

Por su parte, el estado sanitario del viñedo sigue siendo muy satisfactorio y, según se detalla en el documento, las condiciones meteorológicas hasta ahora han sido muy adecuadas para el proceso de maduración.

Desde los Servicios Técnicos del Consejo recalcan que la previsión meteorológica a corto plazo indica precipitaciones y temperaturas máximas muy altas para la fase del ciclo en el que nos encontramos, por lo que se hace necesario un mayor seguimiento del viñedo para controlar las posibles consecuencias sobre parámetros madurativos y evolución de la piel de la baya.

