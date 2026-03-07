Cotrina lo hace oficial: él también opta a la secretaría general del PSOE de Extremadura

Era un secreto a voces y ya es oficial. El secretario general del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina optará a suceder a Miguel Ángel Gallardo como líder del PSOE de Extremadura. Lo hace, dice, con el objetivo de abrir una "nueva etapa en el socialismo extremeño basada en la convicción política, la conexión con la ciudadanía y el municipalismo".

El dirigente socialista plantea un proyecto orientado a "volver a ilusionar a la sociedad extremeña y preparar al partido para volver a ganar las elecciones en 2027", reforzando la relación del PSOE "con el territorio y con la vida cotidiana de los pueblos y ciudades de la región".

Cotrina ha defendido que el PSOE ha sido durante décadas "una de las principales herramientas de transformación de Extremadura, impulsando avances en derechos, servicios públicos y oportunidades".

Sin embargo, ha señalado que los partidos políticos "no pueden vivir sólo de su historia y que es necesario recuperar la conexión directa con la ciudadanía. Resetearnos para volver a ser protagonistas de un futuro que se escribe aquí, en Extremadura."

En ese sentido, ha defendido la necesidad de construir "un PSOE abierto, cercano y conectado con la sociedad extremeña, que escuche a la gente, camine los pueblos, los barrios y entienda los problemas reales de quienes viven y trabajan en la región".

El precandidato se apoya en dos ejes principales: municipalismo y territorio. Por un lado, dice, "reforzar el papel de alcaldes, alcaldesas y concejales socialistas como motor de cambio en los municipios". Por otro, "reivindicar el papel de Extremadura como comunidad autónoma con capacidad para decidir su futuro con ambición y autonomía".

EFE El secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina (c)

“El objetivo es claro: ilusionar a la ciudadanía y preparar al PSOE para volver a ganar”, ha señalado Cotrina. El dirigente socialista ha defendido que cuando el PSOE está en la calle y conectado con la sociedad, vuelve a ser un partido capaz de liderar el progreso de la región.

Su precandidatura se une a las ya oficiales del alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade y Soraya Vega.