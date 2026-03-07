Agropopular Extremadura del 7 de marzo de 2026

El campo extremeño atraviesa una grave crisis que afecta a varios de sus principales sectores productivos. Según se ha analizado en el programa Agropopular Extremadura, los problemas abarcan desde el cultivo de tomate, amenazado por plagas, hasta la incertidumbre generada por el acuerdo con Mercosur y la situación límite que vive el sector apícola.

El tomate, amenazado por plagas sin tratamiento

La preocupación ha cundido entre los productores de tomate tras la denegación por parte del Ministerio de Agricultura del uso de ciertas sustancias activas para tratar plagas. Los agricultores temen por el futuro de las cosechas ante la indefensión frente a patógenos que pueden arrasar la producción.

Herminio Íñiguez, presidente de la Asociación de agricultores y ganaderos de Villanueva de la Serena, advierte sobre la agresividad de plagas como el Filopote, que "puede acabar con el cultivo una vez que le tienes criado". Además, Íñiguez denuncia que "en Europa está permitido utilizarse esa materia activa, el único sitio donde se prohíbe en España", y que los sustitutos son mucho más caros y de eficacia no garantizada.

Mercosur: cláusulas de salvaguarda que no convencen

En el ámbito comercial, la Unión Europea ha aprobado unas cláusulas de salvaguarda para el acuerdo con Mercosur que se activarían si las importaciones de productos sensibles crecen más de un 5% o si sus precios caen en la misma proporción. Sin embargo, estas medidas no han logrado calmar los ánimos del sector agrario extremeño.

Desde las organizaciones agrarias, el rechazo es frontal. Juan Metidieri, presidente de APAJ Extremadura Asaja, califica la actuación de la Comisión Europea como "verdaderamente indecente" y considera las cláusulas "una cortina de humo". "Ya está bien de utilizarlos como moneda de cambio", ha sentenciado.

Por su parte, Ángel García, presidente de Asaja Cáceres, acusa al consejo de "intentar engañar de nuevo a agricultores y ganaderos". García se muestra escéptico sobre la aplicación de las cláusulas y se pregunta: "¿Si no son ni tan siquiera capaces de garantizar que la carne de Brasil viene sin hormonas, cómo van a garantizar que van a actuar en un plazo de 21 días?".

La apicultura, al borde del colapso

La crisis del campo también golpea con dureza a los apicultores extremeños, que afrontan una "situación dramática". Entre las causas se encuentran las importaciones descontroladas, el hundimiento de los precios por debajo de los costes de producción, los problemas sanitarios y los efectos del cambio climático.

Jamaica Risco, apicultora de UPA UC, ha explicado la difícil situación del sector. "Los apicultores y las agricultoras no podemos competir más con la entrada masiva de miel, de dudosa procedencia de otros países, a unos precios muy por debajo del que recibimos aquí", lamenta. Esta diferencia, según expone, puede superar "más de un euro y medio por por kilo de miel".

Ante este panorama, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) defiende que la PAC 2027 incluya una ayuda acoplada para la apicultura. La organización propone aprovechar el incremento de 5 puntos previsto por la Comisión Europea y emplear la colmena como unidad de pago para sostener al sector.