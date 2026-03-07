Tellado acusa a Sánchez de causar un "daño tremendo a la mujer" y reivindica el feminismo sin sectarismo

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha clausurado este sábado en Cartagena el acto central de su partido con motivo del Día Internacional de la Mujer. Acompañado por el presidente del PPRM, Fernando López Miras, y la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha afirmado que el PP celebra esta jornada sin pedir permiso a nadie y sin excluir a nadie, independientemente de su voto o identidad.

Tellado ha subrayado que la defensa de la igualdad está en el ADN del partido desde su nacimiento, en línea con la Constitución española de 1978. Ha defendido una igualdad "en un sentido amplio e integral", que abarca territorios y generaciones, y ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por, según él, "pretender enfrentarnos a todos, a los hombres con las mujeres, a los trabajadores con los empresarios, a los jóvenes con los mayores".

Críticas a la gestión del Gobierno

El secretario general ha sido tajante al asegurar que el PP no va a "aceptar lecciones de nadie y menos de quienes convierten el feminismo en sectarismo, que es lo que ocurre en el caso de la izquierda española". En este sentido, ha calificado al Ejecutivo de Pedro Sánchez como "un gobierno que ha causado un daño tremendo a la mujer y a la igualdad", en referencia a la ley del 'solo sí es sí', que "ha beneficiado finalmente a cerca de 1.000 depredadores sexuales en España".

Las críticas se han extendido al "escándalo de las pulseras defectuosas para los maltratadores", que han dejado "desprotegidas a muchas mujeres". Además, ha acusado al Ejecutivo de utilizar "las administraciones para enchufar a prostitutas que estaban al servicio de determinados ministros", calificándolo como "el gobierno del rosario de casos de acoso sexual".

Conciliación y lacra machista

Para Tellado, "la principal brecha en la igualdad es la brecha de la maternidad", a la que se ha referido como "una herida abierta en nuestro sistema laboral". Ha señalado que la conciliación y la corresponsabilidad son dos asignaturas pendientes y ha puesto en valor que Alberto Núñez Feijóo fue el primer presidente autonómico en implantar la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años como ejemplo de "sensibilidad" y de entender "los problemas reales de las mujeres".

Finalmente, ha insistido en la necesidad de seguir trabajando contra "esa lacra que es la violencia machista" con una "rotundidad que acabe erradicando esos comportamientos". Tellado ha concluido que esta lucha "no es solo de las mujeres, tiene que ser una lucha de hombres y mujeres", ya que "para conseguir esa igualdad todos tenemos que comprometernos".