Sito Alonso advierte del peligro del Reggiana: "Tenemos que jugar 40 minutos más de máxima dureza"

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha calificado el partido de ida de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup contra el Pallacanestro Reggiana como “superdifícil”. El técnico ha destacado el gran talento de los jugadores exteriores y la potencia de sus pívots, reconociendo que la eliminatoria casi nunca se resuelve en el primer encuentro.

Según el análisis del entrenador, el equipo murciano dominó gran parte del enfrentamiento gracias a un ataque fluido y una buena defensa. “Hemos jugado muy bien en ataque, muy fluidos y hemos hecho una buena defensa, sobre todo a partir del minuto 7 u 8”, ha señalado Alonso.

El último cuarto, clave

Sin embargo, el panorama cambió en el último tramo. Alonso ha explicado que el conjunto italiano “ha aumentado su intensidad, ha cambiado la defensa y ha estado mucho más agresivo”, lo que generó incomodidad en el UCAM Murcia. Uno de los puntos críticos fue la gran cantidad de tiros libres concedidos en momentos importantes.

Han ido a la línea de tiro libre demasiado fácil" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

“Han ido a la línea de tiro libre demasiado fácil, ha habido un momento en el tercer cuarto que solo han anotado el 80 por cien de los puntos desde el tiro libre, y eso tenemos que evitarlo para el partido de vuelta”, ha subrayado el técnico.

La vuelta en el Palacio

Con la eliminatoria abierta, Sito Alonso ya piensa en el partido decisivo del próximo miércoles en el Palacio de los Deportes. El entrenador confía en el apoyo de la afición para crear un ambiente que presione al rival. “En casa tenemos una afición que efectivamente sabe lo que necesitamos también para molestar al equipo contrario”, ha comentado.

Alonso ha admitido que el Pallacanestro Reggiana era uno de los rivales que prefería no encontrar en la competición, considerándolos favoritos en la fase previa de Bulgaria por su gran potencial. “Tiene muchísimo talento, muchísimo talento”, ha insistido.

No quería encontrarlos" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

Ahora, el objetivo es claro: “Tenemos que jugar 40 minutos más en nuestra casa de máxima dureza y estaremos preparados”. A pesar de la importancia del duelo europeo, Alonso ha concluido poniendo el foco en el próximo compromiso liguero: “Lo más importante para mí es lo mismo que era después del partido de Valencia, Gran Canaria. Ese es el partido más importante para nosotros”.