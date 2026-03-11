La Costa Tropical granadina ha convocado una gran movilización para este lunes, 16 de marzo, a las 19:00 horas en el Teatro Calderón de la Barca de Motril. El objetivo es reivindicar con urgencia y determinación la ejecución de las canalizaciones de la presa de Rules, una infraestructura que consideran vital. La convocatoria parte de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical y la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, presidida por Maxi Prados.

La Costa Tropical alza la voz y exige las urgentes canalizaciones de Rules

El agua no tiene color político

Bajo el lema "El agua es incolora", los organizadores han querido dejar claro que no se trata de un acto partidista, sino de una reivindicación del territorio. En palabras de Maxi Prados, "somos transparentes como el agua" y el único requisito para recibir apoyo es "que estén trabajando por el futuro de la comarca". El llamamiento se extiende a toda la ciudadanía, empresarios, organizaciones agrarias y colectivos sociales.

A nosotros nos vale cualquier color o no nos vale ninguno, siempre y cuando estén trabajando por el futuro de la comarca" Maxi Prados Presidente Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo

Un ultimátum a la clase política

El acto pretende ser una demostración de fuerza para que los representantes políticos "se enteren de una vez por todas de la necesidad de hacer las canalizaciones". Prados ha lamentado que hasta ahora "bien poco se le está viendo hacer por la Costa Tropical". Se espera que esta movilización marque "un antes y un después" en la actitud de los políticos.

El futuro es para todos, no solamente es para la agricultura, que en parte, mayor parte sí, pero también el tejido empresarial" Maxi Prados

Aunque la agricultura es la principal beneficiada, desde la comunidad de regantes se ha subrayado que el proyecto es fundamental para todo el tejido empresarial y el futuro de la comarca. Sobre los detalles técnicos, Prados ha recordado que los desglosados 1 y 2 no tienen regantes, por lo que su coste debe ser asumido por la administración, ya que es una "cuantía económica" imposible de afrontar para ellos.