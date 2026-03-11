Curro Torres desvela el "miedo" que bloquea al Real Murcia y señala la única solución

El técnico del Real Murcia, Curro Torres, ha comparecido en rueda de prensa tras el empate ante el Marbella CF, con el que el equipo suma ya nueve partidos sin ganar. El entrenador ha analizado un partido de dos caras, reconociendo que hicieron “todo lo bueno” en la primera parte, pero que en la segunda les “ha durado poco” la energía. “El equipo tiene capacidad, pero hay que controlar más los partidos y estar más acertados”, ha asegurado.

El bloqueo mental y la falta de control

Al ser preguntado por un posible bloqueo mental, Torres ha matizado que el equipo no tiene miedo de la situación, sino que en momentos de ventaja puede aparecer “ese miedo a lo que puede suceder en el partido”. Según el técnico, cuando el equipo no se ve del todo bien, el jugador “al final puedes tener ese tipo de duda que te puede estar mermando un poco”. Esta inseguridad, unida a la falta de control en la segunda mitad, está penalizando al equipo.

El técnico ha lamentado que “con poquito nos hacen daño”, en referencia al gol del empate, que llegó tras “una acción desgraciada en la que se resbala Víctor”. A pesar de que, en su opinión, el Marbella no generó grandes ocasiones, el equipo no supo mantener la ventaja. Por ello, ha sido tajante al señalar la necesidad de mejorar en contundencia: “Tenemos que intentar ser mucho más agresivos y contundentes dentro del área”.

Trabajo y autocrítica como única vía

Curro Torres ha asumido su parte de culpa en la mala dinámica del equipo. “El resultado negativo es responsabilidad mía”, ha afirmado con rotundidad, una idea que ya había expresado antes del partido. Lejos de buscar excusas, ha insistido en que la única fórmula para salir de la situación es el esfuerzo diario: “Ahora mismo es momento de callar, de trabajar y tratar de mejorar la situación, de conseguir un buen resultado. No queda otra”.

En este sentido, el entrenador ha defendido la implicación de sus jugadores, aunque ha admitido que hay que corregir aspectos tácticos. “Yo no veo a mis futbolistas que no trabajen, que no corran. Otra cosa es que por el momento no corramos bien”, ha explicado, achacando las desconexiones a un bloqueo mental que les impide dar el máximo. También ha valorado positivamente el debut de los canteranos Jorge y Alonso Yoldi, de quien ha dicho que ha hecho un “partido muy completo” y que “seguro que nos va a aportar muchas cosas”.

Finalmente, el técnico ha aclarado la situación de la delantera. Ha explicado la ausencia de Pedro Benito, que se encontraba en urgencias “con fiebre, tiene un proceso complicado de neumonía”. Sobre la titularidad de Juanto en lugar de Flacus, ha detallado que fue una “cuestión de perfiles”, buscando más intensidad y experiencia de inicio para luego aprovechar la velocidad de Flacus con el partido más abierto.