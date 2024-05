Ofertas de trabajo en La Rioja: se buscan estos empleados

Más de 13.354 personas están en paro ahora mismo aquí en La Rioja. Ha bajado un poquito, en algo más de 300 personas siguiendo la tendencia a nivel nacional. La tasa es del 8.2%, este mes todos los sectores han percibido bajadas en el paro la mayoría en el sector servicios 132 personas han encontrado trabajo aunque eso sí, también son los que más paro registran 8.451 personas están sin trabajo en este sector.

Otro dato positivo es que el pasado mes se firmaron casi un 12% más de contratos, y uno de los culpables de que las personas encuentren trabajo es Samuel Cañas, él tiene un centro de formación para personas desempleadas, el grupo 'Fórmate en La Rioja' para que personas en paro se reinventen y, gracias a él, accedan a nuevas ofertas de empleo en La Rioja, “les enfocamos para que vean qué ocupación es mejor para ellos, hacen un proceso formativo y a partir de ahí entran en la bolsa de empleo”.

La mayoría de las personas que acuden a este tipo de oficinas llevan un tiempo en paro y su formación quizá es escasa o está anticuada, allí pueden encontrar la manera de reinventarse: “en muchos casos son desempleados con dificultades para encontrar empleo porque no encuentran nicho o no tienen claro hacia dónde tirar”.





OFERTAS DE TRABAJO EN LA RIOJA

El paro en el sector servicios es algo de lo que también se ha dado cuenta Samuel, en el centro tienen una gran demanda de estos trabajadores, “hay gente que no sabe dónde llegar y dependiendo de su perfil les metemos en hostelería, almacenes, etc”.

Donde más contratos se han firmado es en el sector servicios, camareros, cocineros, panaderos, etc. Y también en el de la agricultura, ¿qué empleos no se están cubriendo? Samuel se encarga de ayudar a encontrar al empresario que no consigue cubrir un puesto de trabajo con la persona indicada que no consigue encontrarlo: “el trabajo actualmente que vas a encontrar es el de soldadores, cuidado de personas, transporte, informática y construcción”. No es fácil porque “no hay tanta gente que quiera”, son trabajos a los que no todo el mundo quiere aspirar”.