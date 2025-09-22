La SD Logroñés y la UD Logroñés suman tres puntos, mientras que el Ciudad de Logroño cae en Asobal y el Clavijo se lleva el derbi de baloncesto

La feria Matea ha comenzado con buen pie en el Javier Adarraga, asegurando un pleno de pelotaris riojanos en el torneo. Darío Gómez con Esquiroz y Rubén Salaverri con Artola han superado con éxito la ronda previa. En la serie A, Jaca e Irueta se han impuesto 22-13 a Larrazábal y Mariezcurrena, mientras que en la B, Senar y Esquiroz han ganado a Amiano e Imaz por 22 a 17.

En otros deportes, la Liga Asobal ha dejado una derrota para el Ciudad de Logroño frente a Torre la Vega por 29 a 25, en un partido donde los riojanos fueron de más a menos. Por su parte, la Copa de España de baloncesto ha acogido un derbi en Lobete, con victoria para el Reina Proteínas Clavijo sobre el Logro Basquet Logi 7 por 57 a 73.

El fútbol riojano, protagonista

En la Liga F, el Dux Logroño ha sumado su primer punto fuera de casa al empatar a cero contra el Levante Badalona. El entrenador, Héctor Blanco, ha señalado que el equipo sigue "dando pasos hacia adelante, estamos compitiendo muy bien". Ha admitido que faltó "un poquito de suerte de cara a portería", pero ha considerado el resultado como justo, afirmando que "un punto fuera de casa contra un rival como este de entidad, pues bueno, siempre sienta muy bien".

En Segunda Federación, la Sociedad Deportiva Logroñés continúa invicta tras ganar por 0 a 1 al Alavés B con un gol de Bilial. El conjunto de Adrián Cantabrana mantiene su racha y el portero Quique Royo todavía no ha encajado ningún gol. El técnico ha destacado el control de la segunda mitad: "Hemos tenido un dominio del partido bastante mayor, hemos conseguido maniatar un pelín más al Alavés, no dejarles que nos generasen".

También en Las Gaunas, la Unión Deportiva Logroñés ha logrado una victoria por 1-0 frente al Ebro gracias a un gol del joven Manex. Los locales se enfrentaron a un rival muy cerrado y terminaron con diez jugadores por la expulsión de Cabetas. El entrenador ha comentado que, tras una buena primera parte, "al final, pues ha venido el gol de Manex, que ha dado sentido a lo que hemos hecho durante el partido".

Otros resultados del fin de semana

En otros partidos de la jornada, el Alfaro ha empatado a 1 contra el Baskonia, mientras que el Náxara ha sufrido una dura derrota en casa por 1 a 4 frente al Guernica. La próxima jornada depara los siguientes enfrentamientos: el Dux recibirá al Alama, la UD Logroñés visitará a la Mutilvera, el Náxara al Sestao, el Alfaro al Guernica y la SD Logroñés jugará en Las Gaunas contra el Amorebieta.

En Tercera división, los resultados de la tercera jornada han sido: Comillas 0-0 Anguiano, Villegas 0-0 Goncillo, Barea 3-2 Autol, Yagüe 4-0 Balsamaiso, San Marcial 1-2 UD Logroñés, Calahorra 2-0 Aro Deportivo, Arnedo 2-0 Oyonesa, Vianés 1-2 Pradejón y La Calzada 3-2 Berceo. En Juvenil División de Honor, el Villegas ha caído 1-2 ante el Leioa y la UD Logroñés ha empatado 1-1 con el Aurrera de Vitoria.