Simon Mayr, el joven pianista con autismo que emociona con su música

Simon Mayr es un joven de 15 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que ha encontrado en el piano mucho más que una afición: es su manera de expresarse y ser feliz. Su madre, Marga Febrer, ha compartido en una entrevista la emocionante historia de superación de su hijo, que esta tarde ofrecerá un concierto muy especial para dar visibilidad a su condición.

Un diagnóstico revelador

Marga recuerda que desde pequeño notaron que Simon era "un niño especial". El diagnóstico de autismo llegó en primero de primaria y, lejos de ser un golpe, tras el "shock" inicial, fue un alivio para la familia. "Es realmente un alivio, ya que a partir de ahí comprendes muchas cosas de su comportamiento", explica su madre.

Es realmente un alivio, ya que a partir de ahí comprendes muchas cosas de su comportamiento" Marga Febrer Madre de Simon Mayr

Entender su condición fue clave. "Yo creo que lo que más cuesta es entender que no es un problema de voluntad ni de educación, sino una forma diferente de funcionar", detalla Marga. A veces, su comportamiento puede generar confusión, como cuando no mira a los ojos, pero "eso no quiere decir que no entienda o no sienta, su manera es diferente".

El piano, su refugio y su voz

Aunque siempre ha sido un chico muy musical, su gran pasión por el piano nació en 2021. Sus primas de Barcelona le mostraron una aplicación en el móvil y ese fue su primer contacto con el instrumento. Empezó tocando con dos dedos, pero su interés y sus ganas eran tales que en noviembre de ese mismo año comenzó a recibir clases formales.

Desde entonces, su progreso ha sido natural. El propio Simón afirma que "su música le hace feliz" y también que, cuando toca el piano, se relaja. Curiosamente, de pequeño le encantaba cantar canciones menorquinas, pero ahora "no le gusta nada oírse cantar", aunque su amor por el teclado lo compensa todo.

Su música le hace feliz" Marga Febrer Madre de Simon Mayr

Un concierto para la inclusión

El concierto de esta tarde, que se celebra en el marco del Día Mundial del Autismo, es una iniciativa del propio Simon, que "quería hacer un concierto en el auditorio". Para su madre, es un orgullo verle "capaz de hacer eso" frente al público. El evento busca lanzar un mensaje claro: "Queremos continuar hasta que en la sociedad la diversidad sea vista como una riqueza y no como una barrera".