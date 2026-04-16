El PP confirma "avances significativos en las negociaciones en Aragón" con Vox tras el acuerdo en Extremadura

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco (i), y el expresidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón

El Partido Popular ha confirmado que se han producido "avances significativos en las negociaciones en Aragón" con Vox durante los últimos días. Este progreso llega justo después de que ambas formaciones hayan cerrado un acuerdo para gobernar en Extremadura, lo que ha abierto la puerta a un pacto similar en la comunidad aragonesa. Desde el PP se muestran optimistas y esperan "alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días".

Acuerdo cerrado en Extremadura

El pacto extremeño se ha fraguado tras intensas reuniones. El pasado viernes tuvo lugar un encuentro de casi seis horas en Mérida entre las direcciones del Partido Popular, el PP de Extremadura y Vox. Posteriormente, el martes por la tarde, se mantuvo una reunión telemática de varias horas para seguir avanzando.

EFE La presidenta en funciones María Guardiola

En estos encuentros no solo se confirmaron los progresos de la semana anterior, sino que se trabajó en un documento programático con un "elevado grado de concreción". Aunque el texto no se cerró de forma definitiva en ese momento, los últimos flecos se han resuelto en las horas posteriores mediante el intercambio de documentación entre los equipos negociadores.

Una vez superadas las cuestiones programáticas, las direcciones autonómicas de ambos partidos han formalizado el acuerdo para un Gobierno en Extremadura. La presidenta María Guardiola ha contado con "total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo", según fuentes populares. El reparto de cargos y los nombres que los ocuparán no han sido parte de la negociación por parte de la dirección nacional del PP.

Estamos muy satisfechos de haber ayudado a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones"

Desde el PP han manifestado su satisfacción por el pacto: "Estamos muy satisfechos de haber ayudado a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones y que ahora ha cristalizado en un acuerdo de Gobierno para cuatro años". El contenido del texto lo darán a conocer los partidos en Extremadura cuando lo consideren pertinente.

EFE El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle

Aragón, el siguiente objetivo

Con el capítulo de Extremadura cerrado, el foco se pone ahora en Aragón. Las fuentes populares confirman los avances en las negociaciones para la investidura de Jorge Azcón como presidente. Tras ganar las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el PP ya ostenta las presidencias de las tres Cámaras legislativas y ahora suma su primer acuerdo de investidura.

Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente"

La estrategia del partido queda clara con la declaración de intenciones de sus fuentes: "Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente". La formación espera replicar el éxito de la negociación y asegurar también el gobierno aragonés en los próximos días.