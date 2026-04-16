De fiesta de barrio a 20 casetas y miles de personas: la Feria de Abril de Ciudad Real celebra su 24ª edición

La Feria de Abril de Ciudad Real, que arranca hoy y que se celebra durante todo el fin de semana en el Polígono Industrial Avanzado, alcanza este 2026 su 24ª edición.

Lo que comenzó como una modesta feria en el barrio de Puerta de Toledo se ha transformado en un gran evento que congrega a miles de personas de toda la provincia, consolidándose como una de las citas más esperadas del mes de abril en la ciudad.

de algo "al aire libre" a reunir 20 casetas

Frasi López, presidenta de la Asociación de Vecinos "Puerta de Toledo" y alma máter del evento, recordaba hoy en COPE "con orgullo" los inicios de este evento.

"Empezamos con una carpa pequeñita. Bueno, primero empezamos al aire libre, sin carpas y sin nada", explica sobre un proyecto que ha crecido hasta alcanzar las 20 casetas actuales debido a su gran aceptación.

Frasi López, presidenta de la Asociación de Vecinos "Puerta de Toledo" nos recibía en la caseta de la entidad, una de las más concurridas de la Feria de Abril de Ciudad Real

El crecimiento ha sido tal que el espacio actual limita una mayor expansión.

Pese a ello, la organización ya piensa en el futuro. "Para el año que viene, que ya es el 25 aniversario de la feria, pensaremos a ver dónde podemos hacer un concierto", comenta López, quien subraya el carácter local del evento: "Es una feria ya nuestra, es una feria manchega".

Un recinto para no molestar

La ubicación en el Polígono Industrial Avanzado fue una decisión estratégica para evitar molestias a los vecinos.

"Aquí yo creo que es donde menos molestamos", afirma López, destacando la buena acogida por parte de las naves cercanas. La presidenta también ha agradecido el apoyo del equipo de gobierno de Paco Cañizares, cuya ayuda ha sido fundamental para la organización.

La feria cuenta con una variada mezcla de casetas de hermandades, asociaciones y negocios locales.

El ambiente festivo se complementa con el colorido de los trajes de flamenca, especialmente el sábado y domingo.

La organización ha puesto un énfasis especial en que la feria "está funcionando mejor de día que de noche", lo que permite un mayor control y seguridad, una prioridad para ellos: "Para nosotros, la seguridad es lo más importante".

Ayuntamiento de Ciudad Real La Feria de Abril de Ciudad Real se ha convertido con los años en un evento muy esperado en la ciudad

Retos de futuro y servicios

Mirando al futuro, Frasi López tiene la "espinita clavada" de recuperar la exhibición de caballos, que se realizaba antiguamente. La falta de espacio es el principal obstáculo, un tema que planea tratar con el alcalde para buscar una posible ampliación del recinto que también permita acoger conciertos y otras actividades.

Para facilitar la asistencia, se ha habilitado una zona de aparcamiento y se ha ampliado el servicio de autobús, que funcionará de forma continua desde la Plaza San Francisco hasta las 4:30 de la mañana. Además, habrá una parada de taxis en la puerta del recinto.

La feria estará abierta desde las 12 del mediodía hasta las 6:00 de la mañana el viernes y el sábado. El domingo el cierre de la feria será a las 12 de la noche.