Estas son las claves del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura

El Partido Popular y Vox han sellado un acuerdo para constituir un Gobierno de coalición en Extremadura, un documento que contiene 61 puntos y 74 medidas. Entre las medidas destacan ciertos puntos.

Medidas económicas y energéticas

Ambas formaciones se comprometen a elaborar presupuestos anuales que busquen reducir la presión fiscal y el "gasto superfluo". Entre las medidas fiscales se incluye una bajada progresiva del IRPF de 1 punto porcentual en los dos primeros tramos y la ampliación de la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones.

Uno de los puntos clave es el blindaje de la continuidad de Almaraz. Se reformará la ecotasa autonómica que grava su producción, reduciéndola un 30% anual hasta su eliminación completa antes del final de la legislatura. El 50% de la recaudación se destinará a un fondo para el desarrollo socioeconómico del entorno de la central.

Europa Press Vista de la central nuclear de Almaraz

Impulso al campo y la industria

El acuerdo establece el blindaje del sector primario frente a las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde, y el rechazo al acuerdo UE-Mercosur. El Gobierno se compromete a "no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario".

Además, se creará una Dirección General de Regadíos para ejecutar de forma urgente el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Para ello, se explorarán todas las fórmulas de financiación posibles para asegurar su viabilidad.

Inmigración, seguridad y vivienda

El documento indica que el nuevo ejecutivo rechazará la política de inmigración del Gobierno central.

En materia de seguridad, se exigirá la aplicación del desalojo exprés contra la ocupación ilegal y se prohibirá el uso del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos. El acuerdo afirma que "no se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad".

El pacto también incluye la promoción de 3.500 nuevas viviendas protegidas mediante colaboración público-privada y establece que el acceso a las ayudas públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional.