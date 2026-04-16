Jábega Social, el proyecto malagueño premiado por su labor con jóvenes y familias

El proyecto Jábega Social, nacido en Málaga hace ya 10 años, ha sido galardonado con el Premio Compromiso Social al Trabajo Autónomo que otorga la Junta de Andalucía. Su director y trabajador social, Javier Espinosa, ha calificado el reconocimiento como "todo un lujo" y ha destacado que el propio nombre del premio "pone en valor el compromiso social en todo lo que hacemos".

¿Qué es JáBega Social?

Jávega Social es una empresa de trabajo social que, a diferencia de la práctica habitual, ejerce su labor desde el ámbito privado. Su actividad se ha especializado en la intervención con menores, jóvenes y familia. Entre sus funciones se encuentran el diseño y la ejecución de proyectos sociales, la impartición de charlas de igualdad en institutos, la realización de investigaciones sociales o la elaboración de informes y peritajes sociales para casos de custodia o discapacidad.

Aunque llevan una década en activo, Espinosa admite que la existencia del trabajo social privado es todavía algo minoritario y desconocido. "Muchas veces me viene gente diciendo, 'pero existís, pero hay gente que realmente está en el ámbito privado haciendo todo esto'", comenta. "Somos muy poquitos, pero obviamente también hacemos una importante labor de ayuda", añade.

Hay gente que realmente está en el ámbito privado haciendo todo esto"

Charla de Javier Espinosa

Lucha contra el absentismo escolar

Uno de los campos en los que más se ha especializado la empresa es en el desarrollo de proyectos contra el absentismo escolar. Actualmente, mantienen iniciativas de este tipo en institutos de Torremolinos y en Málaga capital, concretamente en los centros Politécnico y Sagrado Corazón. El objetivo es "solucionar esta problemática antes de que escale más", explica Espinosa.

La metodología se basa en el acompañamiento a familias y a menores para averiguar qué está ocurriendo y buscar una solución temprana. Este trabajo se realiza en estrecha colaboración con los institutos y los servicios sociales, siempre con el fin de "buscar soluciones". Este enfoque requiere de profesionales con "mucha mano izquierda, con mucha psicología, con mucha capacidad de diálogo", según se detalla.

Acompañamiento y diálogo como método

El trabajo de Jábega Social se centra en la metodología del trabajo social de acompañamiento. Habitualmente, es el propio Espinosa quien ejecuta los proyectos, abordando "casos bastante complejos de familias que tienen muchísimas dificultades". La intervención también se enfoca en los menores que "no se terminan de entender con sus padres" y en combatir la desmotivación en los estudios, analizando los factores de riesgo que la provocan.

Javier Espinosa

Para que la intervención sea efectiva, es fundamental la implicación de los afectados. "Tanto el menor como la familia tienen que querer ser ayudados, la voluntad siempre es importante", subraya Espinosa. No obstante, se muestra optimista y convencido del potencial de su labor: "nunca hay casos imposibles y nuestra labor siempre es intentar acompañar para poder solucionar todo este tipo de situaciones".

Nunca hay casos imposibles y nuestra labor siempre es intentar acompañar"

Las personas o entidades interesadas, como asociaciones que necesiten desarrollar proyectos sociales o familias que requieran informes, pueden contactar con la empresa a través de su página web, Jábega Social, o de su perfil en redes sociales como Instagram @JabegaSocial.