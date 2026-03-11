El nuevo cable eléctrico entre Menorca y Mallorca desata el debate: ¿seguridad energética o vía de exportación?

El proyecto del segundo enlace eléctrico entre Mallorca y Menorca, una infraestructura calificada como estratégica para la seguridad del suministro y la integración de energías renovables en la isla, ha avivado un intenso debate. La controversia se centra en si su principal objetivo es garantizar la autonomía energética de Menorca o si, por el contrario, actúa como una puerta de entrada para exportar los excedentes que generarían los futuros parques eólicos marinos proyectados frente a su costa, una iniciativa que ha encontrado una fuerte oposición local.

Un proyecto estratégico rodeado de dudas

Oficialmente, la nueva interconexión de 82 kilómetros que unirá Alcúdia y Ciutadella es una pieza clave para reducir la dependencia de la generación térmica y disminuir las emisiones de CO2. Sin embargo, la dimensión de los parques eólicos propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica ha hecho saltar las alarmas. El senador Cristóbal Marqués ha expresado su preocupación por la falta de información y la ausencia de respuestas a "preguntas bastantes simples" por parte del Gobierno, lo que alimenta la incertidumbre sobre la necesidad de un hipotético tercer cable destinado únicamente a la exportación.

Las dudas se fundamentan en que la capacidad de generación de los nuevos parques superaría con creces la demanda de la isla. Desde el PP señalan que "estos molinos no están pensados para cubrir las necesidades energéticas de Menorca, ya que generarían mucha más energía de la que la isla precisa. Por tanto, todo apunta a que están pensados para exportar esa energía fuera de Menorca". Esta visión sugiere que la isla se convertiría en un polo de producción para la península.

La red eléctrica actual, al límite de su capacidad

El debate se produce en un momento crítico para la infraestructura energética insular. A pesar del notable crecimiento de la potencia fotovoltaica instalada y el autoconsumo, la red no está preparada para asumir más generación. La situación ha llegado a un punto en el que, como se ha advertido desde el Consell, "la red actual no tiene capacidad suficiente para integrar toda la energía que ya estamos preparados para generar", lo que provoca que haya instalaciones finalizadas sin poder conectarse y vertidos de energía por falta de infraestructura para absorberla.

En este contexto, se enmarca la instalación de un nuevo sistema de baterías en Es Mercadal. Contrariamente a la creencia popular de que servirían para dar autonomía en caso de apagón, su objetivo técnico es mucho más específico: optimizar el cable eléctrico actual con Mallorca. Según explicó el senador Marqués, estas baterías permitirán que la interconexión existente, que ahora funciona al 50 % de su potencial, pueda operar al 100 % de su capacidad, mejorando la estabilidad del sistema.

Oposición frontal a los parques marinos

El rechazo a los parques eólicos marinos se sustenta en su previsible impacto. Se trataría de macroestructuras con molinos de hasta 260 metros de altura situados a pocos kilómetros de la costa norte, una zona de alto valor ecológico y paisajístico. El proyecto, incluido en el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), ha sido criticado por su unilateralidad y falta de consenso con las instituciones y sectores locales.

Las alegaciones presentadas por el Govern balear y la oposición del sector pesquero reflejan la preocupación por las consecuencias sobre actividades económicas como la pesca artesanal y el equilibrio ambiental. El Partido Popular insiste en que, si bien la transición energética es un reto imprescindible, esta debe hacerse de forma compatible con la protección del territorio y el paisaje de una Reserva de Biosfera, y no "a cualquier precio".