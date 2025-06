Menorca sufre su segundo gran apagón en menos de una semana: 869 vecinos sin luz en el norte de Maó

Una nueva avería en la red eléctrica ha vuelto a dejar a oscuras a buena parte de la isla. Este miércoles, poco después de las 18.30 horas, 869 abonados de Endesa quedaron sin suministro en urbanizaciones del norte de Maó, como Cala Llonga, Sa Mesquida y Cala Rata. Aunque el servicio se restableció de forma progresiva gracias a la instalación de generadores móviles, no volvió completamente hasta las 2.00 de la madrugada del jueves.

La compañía eléctrica ha atribuido el origen del corte a una avería en un cable subterráneo, lo que complicó las labores de reparación. Según fuentes de Endesa, fue necesario perforar el terreno para acceder al tramo dañado de la red. Para evitar molestias acústicas durante la noche, los trabajos técnicos se retrasaron hasta la mañana del jueves, mientras se garantizaba un suministro provisional mediante generadores.

El sector turístico, preocupado por la fiabilidad del suministro

La incidencia ha coincidido con el arranque de la temporada alta, lo que ha generado inquietud en el sector turístico. En declaraciones a COPE Menorca, Azucena Giménez, gerente de la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), ha reconocido que los apagones no han afectado por igual a todos los establecimientos, pero sí suponen un problema estructural no resuelto.

“La mayoría de nuestros hoteles ya cuentan con generadores propios, por lo que estos microcortes no paralizan al 100% la actividad turística. Pero eso no significa que no haya consecuencias. Muchos alojamientos han tenido que hacer frente a reparaciones por daños en componentes eléctricos sensibles, algo que se repite verano tras verano”, ha advertido Giménez.

Desde ASHOME denuncian que esta situación lleva años produciéndose sin que se hayan adoptado soluciones efectivas. “Ya cuando Teresa Ribera era ministra —y pasaba sus veranos en Menorca— nos reuníamos con ella para tratar este tema. Siempre se hablaba del segundo cable y otras actuaciones, pero la realidad es que no ha cambiado nada. Este año ya hemos recibido quejas por nuevos microcortes”, lamenta.

La asociación asegura que los cortes de suministro han sido una constante en distintas zonas de la isla durante las últimas temporadas, especialmente en momentos de máxima demanda energética. “La red está saturada en verano y la situación afecta a la imagen del destino”, subrayan.

El levante menorquín, sin suministro durante horas

Cope Menorca Mateu Vives, vecino afectado Cala Rata

Vecinos de la zona también relatan cómo vivieron este último corte. Mateu Vives, residente en Cala Rata, explicó en COPE Menorca cómo se percató de la situación:

“Yo estaba en casa y, de repente, cuando abrí la nevera me di cuenta que no había luz. Eran sobre las seis y media de la tarde”.

Vives detalló que la misma línea eléctrica abastece a Cala Llonga y Sa Mesquida, por lo que “la afectación fue general en toda esta parte del levante”. Aunque valora que se actuó con rapidez instalando generadores, subraya que es una zona sin locales comerciales ni bares visibles: “Aquí somos vecinos particulares, y eso a veces hace que no se nos escuche tanto”.

Una red bajo presión sin fecha de solución

El corte de este miércoles se suma al ocurrido el sábado pasado en la isla, lo que vuelve a poner en duda la fiabilidad del sistema eléctrico en Menorca. Aunque Endesa asegura estar trabajando en medidas preventivas, no se han anunciado nuevas inversiones concretas para el área afectada.

Mientras tanto, vecinos y empresarios insisten en que los microcortes y apagones son estructurales, y temen que con el incremento de la demanda turística durante los próximos meses, la situación empeore. La presión sobre la red crece, pero la solución, advierten desde el sector, sigue sin fecha.