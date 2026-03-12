El comercio advierte de una inminente escalada de precios por la guerra en Oriente Próximo

El presidente de la Cámara de Comercio de Lorca y el de Ceclor durante una reciente misión comercial en Dubai

El conflicto en Oriente Próximo ya está generando daños colaterales en la economía española, con una subida de precios en la alimentación que "se va a seguir notando". Así lo ha advertido en COPE Juan Francisco Gómez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, quien ha mostrado su preocupación por un impacto que afecta a toda la cesta de la compra con aumentos "muy importantes".

Según Gómez, el principal detonante es el encarecimiento del combustible, que repercute en toda la cadena. "Cuando hay una subida de precios, que en este caso empieza por el combustible, ahí afecta todo", explica, señalando que el transporte es clave en la distribución de los productos que llegan a los supermercados y tiendas.

Llamada a la acción gubernamental

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Comercio ha hecho un llamamiento a los gobiernos para que tomen medidas y se anticipen a las consecuencias. "La ola que nos viene va a ser importante, y cuanto más dure, pues más", ha sentenciado. La incertidumbre ya está afectando a la firma de hipotecas y obliga a las empresas a ofrecer a sus clientes precios con una validez "muy poco tiempo".

Gómez ha insistido en la necesidad de que los gobiernos "empiecen a moverse rápido", argumentando que ya existe experiencia previa por la crisis del COVID y la guerra de Ucrania. "Ya tenemos un camino andado que agiliza bastante", ha recordado, pidiendo medidas que ayuden a mitigar la subida de costes y eviten que se encarezca más el día a día de los ciudadanos.

La bajada del IVA como posible solución

Preguntado por la petición del presidente murciano, Fernando López Miras, de bajar el IVA de la luz y el combustible, Gómez ha considerado que la medida "es viable". Sin embargo, la ha condicionado a la necesidad de "un gasto más racional" por parte de las administraciones, ya que actualmente "tenemos un gasto disparado".

El objetivo de una reducción fiscal, según el presidente de la Cámara de Lorca, no sería tanto bajar los precios como frenar su escalada. "No vamos a conseguir que bajen, pero sí que por lo menos se mantenga estable y a un precio que podamos defendernos todos", ha matizado, para evitar que el bolsillo "se haga cada día más duro".

Lecciones aprendidas de crisis anteriores

El papel de las cámaras de comercio en este escenario es estar "muy atentos a lo que ocurre" y en contacto con el resto del mundo para informar a las empresas y ayudarlas a tomar las mejores decisiones. Gómez ha destacado que, en un mundo globalizado, "en el momento que se para un eslabón de la cadena, se empieza a notar muy rápidamente en el resto".

El presidente ha pedido que se tengan en cuenta las medidas que funcionaron bien durante la primera fase de la guerra de Ucrania para intentar replicarlas.