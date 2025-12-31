Detienen a una persona en Huelva por empadronar a inmigrantes de forma fraudulenta

La Guardia Civil de Huelva ha detenido en la localidad de Rosal de la Frontera a una persona como presunta autora de un delito de falsedad en documento público y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La operación se ha producido, según informa el cuerpo, al aprovecharse presuntamente de la situación de vulnerabilidad de personas inmigrantes.

Una trama de empadronamientos fraudulentos

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades relacionadas con empadronamientos fraudulentos en el municipio. Las gestiones permitieron a los agentes constatar que el detenido se dedicaría a empadronar de manera irregular en su propio domicilio a personas migrantes que no residían en la vivienda, facilitándoles así el acceso a ventajas como la tramitación de permisos de residencia y trabajo.

Durante la investigación se ha descubierto que algunas de las personas empadronadas habrían pagado cantidades de entre 300 y 1.000 euros por estos registros. Además de la persona detenida, hay dos investigados por su colaboración y otras quince personas investigadas por un delito de falsedad documental por los empadronamientos irregulares.