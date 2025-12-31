El adiós de Robe Iniesta: la historia de su vida que nunca vio la luz

El mundo de la música cierra el 2025 con un profundo vacío. El pasado 10 de diciembre fallecía Robe Iniesta, el mítico cantante y líder de Extremoduro, una auténtica leyenda del rock de nuestro país. Su muerte ha sido especialmente sentida en todos y cada uno de sus seguidores, pero en Toledo más incluso, sobre todo para Alicia Maldonado Medina y su madre, quienes un día decidieron dedicar parte de su vida a escribir una biografía sobre el artista que nunca llegó a publicarse.

Alicia Maldonado Medina en la entrevista en COPE

Para Alicia y su familia, la noticia fue "devastadora". La música de Robe ha sido la banda sonora de sus vidas, un pilar que les ha acompañado en todos los momentos. "Yo la he escuchado desde que nací, me ha ayudado a luchar por mis sueños, a no rendirme nunca", ha explica Alicia en COPE, todavía emocionada. Su estado de salud era delicado, hasta el punto de cancelar un concierto en el WiZink Center por un tromboembolismo pulmonar, aunque nadie esperaba el fatal desenlace meses después.

Con su fallecimiento también se ha ido una parte de nosotros Alicia Maldonado Medina

La biografía que no vio la luz

La idea de escribir sobre la vida de Robe surgió a raíz de una serie de vídeos del periodista Juancaraes en YouTube, que documentaban sus inicios. Madre e hija se sintieron tan identificadas con la historia de superación del músico que decidieron plasmarla en un libro. "Su vida es apasionante", ha asegurado Alicia, quien ha destaca de él su talento innato y su capacidad de moverse "por instinto", buscando siempre el arte como fin último.

El proyecto, sin embargo, se encontró con la negativa del propio artista. Tras contactar con su manager, Alén Ayerdi, la respuesta fue clara: Robe prefería que se le recordase por su profesión, la música, y no por su vida personal. Aunque el libro no trataba tanto de temas personales, sino de la historia para llegar a los diferentes discos y giras, es cierto que también tocaba algún tema más profundo y no quería que se hablase de ello.

De momento, no hay previsión de que la obra pueda publicarse. A pesar de todo, Alicia guarda un buen recuerdo del proceso de escritura: "Nos gustó mucho escribirlo, nos hizo reír, llorar y nos conmovió". La gran lección que extrajeron de la vida de Robe y del propio libro es que, pese a las dificultades, "al final las cosas salen".

Alicia y su madre en un concierto de Robe

Una despedida sobre el escenario

Alicia y su familia, que han asistido a numerosos conciertos de Robe desde que ella tenía 12 años, notaron un cambio significativo en su última gira. El artista, que históricamente "apenas interaccionaba con el público", empezó a despedirse de una forma mucho más cercana y personal. "Nos hablaba con el corazón, se emocionaba", recuerda.

Esa conexión llegó a su clímax en Toledo, donde el músico "incluso llegó a llorar". A lo largo de la gira, estas despedidas se hicieron "más sentimentales y más profundas", algo que Alicia interpreta como una entrega total a su público. "Sentimos que esta última gira ha sido un regalo a sus fans, porque nos ha tocado a nosotros, nos ha hablado a cada uno", afirma.

El último disco, centrado en el poder del arte y en cómo la música "te puede llegar a salvar de una vida inerte", cobra ahora un nuevo significado. Para sus seguidores, el fallecimiento de Robe Iniesta no es solo la pérdida de un ídolo, sino de una parte de su propia historia. Y es que con su adiós también se ha ido una parte de nosotros, de esos momentos irrepetibles ya no van a volver, aunque su legado y su música siempre serán eternos.