La Guardia Civil, en colaboración con el Govern balear, ha clausurado un pozo sin declarar en un establecimiento turístico de Alaior

La Guardia Civil, en el marco de la denominada Operación Zahorí, ha precintado un pozo ilegal descubierto durante una inspección en un agroturismo del término municipal de Alaior. La actuación se llevó a cabo el pasado fin de semana junto a inspectores del Departamento de Recursos Hídricos del Govern balear, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Aunque el establecimiento contaba con un pozo legal para consumo humano, los agentes del Seprona detectaron un segundo sondeo, no declarado ni inscrito en el registro oficial, que estaba siendo utilizado de forma irregular.

Consumo elevado en temporada turística

Según los datos obtenidos, el pozo ilegal tenía una profundidad de 82 metros y extraía unos 40.000 litros diarios de agua. La propiedad indicó que se destinaban principalmente al riego de jardines y al llenado de piscinas, actividades de alto consumo y constancia, especialmente en plena temporada turística.

Durante la inspección, se tomaron muestras de agua para comprobar si la utilización continuada del pozo ha podido afectar la calidad del acuífero o la disponibilidad del recurso hídrico en la zona.

La Guardia Civil recuerda que la explotación de pozos sin autorización es una infracción grave, sancionable con multas elevadas, y que contribuye a la sobreexplotación de acuíferos, un riesgo crítico en territorios insulares como Menorca, donde el agua subterránea es limitada y vulnerable.

La Operación Zahorí sigue en marcha con el objetivo de detectar y frenar otros posibles casos de extracción ilegal de agua en establecimientos turísticos y explotaciones agrícolas de la isla.