El lapsus de Pedro Sánchez al felicitar a Márquez por su título de MotoGP

Marc Márquez ha conquistado este domingo su noveno título mundial de motociclismo, el séptimo en la categoría reina. El catalán une así este campeonato de 2025 a los que ya tenía en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 y a los de 125 cc (2010) y Moto2 (2012). Las redes sociales se han llenado de felicitaciones para un Márquez del que todos ensalzaban su resiliencia, que le llevó a no darse por vencido ante la adversidad y seguir peleando hasta recuperar el título.

Como debía ser, uno de esos mensajes de felicitación provenía desde Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondía en su cuenta oficial de Twitter a una publicación del CSD y daba su enhorabuena al piloto español: "¡Campeonísimo! Ejemplo de esfuerzo, superación y lucha por ser el mejor. Marc Márquez logra su noveno título en MotoGP. Enhorabuena, Marc Márquez", escribía.

Al momento los usuarios le contestaban que estaba equivocado y que no era el noveno si no el séptimo título en la máxima categoría. Pedro Sánchez rectificaba y subía un nuevo tweet ahora sí con la felicitación correcta. Y es que en el seno del campeonato de MotoGP ha habido cierta polémica porque se ha querido centrar la celebración en los 7 títulos en la categoría reina, cuando Márquez en realidad llevaba 9, pero en todas las categorías, y ellos querían darle más valor y relevancia a su marca más reconocida.