Hay que tener Fer
Hay que tener Fer

¿Qué tienen en común los delfines y Finlandia para Fernando Martín?

¡Que han vuelto Fer y Cristel! Este domingo nuestro querido amigo nos cuenta qué cosas cree que están sobrevaloradas... ¿coincides con ellas?

Fernando Martín
¿Qué cree Fernando Martín que está sobrevalorado?

Redacción Fin de Semana

¡Que están muy, pero que muy, sobrevalorado! El flamante nuevo colaborador de Fin de Semana vuelve con una lista, porque ha traído una lista, de cosas que para él... pues no son para tanto. 

¡A ver si coincides!

