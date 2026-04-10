Una mujer de 70 años, en estado grave tras la violenta explosión de gas que ha destruido su casa en Menorca

Una mujer de 70 años ha resultado herida de gravedad tras una fuerte explosión de gas butano en su vivienda en Es Migjorn Gran (Menorca). Los hechos han ocurrido durante la madrugada de este viernes en un domicilio de la calle María Auxiliadora. La víctima, que era la única ocupante del inmueble, ha sido trasladada de urgencia al hospital Mateu Orfila, donde permanece ingresada en la UCI.

La potente deflagración ha dejado el edificio semidestruido. Efectivos de los bomberos y de la Policía Judicial de la Guardia Civil se han desplazado a la zona para investigar las causas del suceso, mientras que un arquitecto ha iniciado la revisión de la estructura para evaluar los daños y asegurar las casas colindantes.

La alcaldesa matiza el número de evacuados

Aunque inicialmente se informó de once personas evacuadas, la alcaldesa de la localidad, Antònia Camps, ha especificado que por ahora solo se trata de una vivienda evacuada , por un lado hay un matrimonio con su hijo, otras dos personas jubiladas con su hija y otra vecina que han podido regresar ya a sus viviendas.

La solidaridad vecinal

La alcaldesa ha querido agradecer la rápida actuación de los servicios de emergencia y la colaboración ciudadana. "Quiero agradecer a todos lo que han hecho", ha afirmado, destacando la labor de "todos los vecinos que se volcaron" para ayudar con cubos de agua en los primeros momentos hasta la llegada de los bomberos.